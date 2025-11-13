고령군, 대가야배 전국파크골프대회 대장정 성황…2000여명 참가

고령군(군수 이남철)은 지난 10월 13일부터 대가야파크골프장에서 열린 제2회 고령 대가야배 전국파크골프대회가 마무리됐다고 13일 전했다.

이 대회는 고령군체육회(회장 김종태)가 주최하고 고령군파크골프협회(협회장 김광식)가 주관, 전국 각지에서 2000여명의 파크골프 동호인이 참가해 5주간 열띤 경쟁을 펼쳤다.

대회는 남녀 개인전 형식으로 진행, 예선 4주간 4일 본선 2일 일정으로 치러졌다. 통합 MVP에게는 3000만원 상금이 수여되고, 대구의 이상규 선수가 영예를 안았다. 남자부 1위는 대전의 김기석, 여자부 1위는 경남의 배희숙 선수가 차지했다.

김광식 고령군파크골프협회장은 "먼 길을 마다하지 않고 참가해주신 선수들께 감사드리며, 앞으로도 파크골프 저변을 확대하고 다양한 기회를 마련하겠다"고 말했다.

김종태 고령군체육회장은 "이번 대회는 고령군 파크골프 발전의 계기이자 전국 동호인이 하나 되는 화합의 장이었다"며, "더 많은 스포츠 대회를 유치해 지역 체육 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이남철 군수는 "전국 파크골프 동호인들과 함께 만든 생활체육 축제였다"며 "참가 선수와 대회 관계자 모두에게 감사드리며, 고령군은 파크골프와 생활체육 활성화에 힘쓸 것"이라고 강조했다.

고령군은 지난해 첫 전국대회를 통해 쌓은 경험을 바탕으로 올해는 보다 체계적인 운영으로 파크골프의 메카로 자리매김했다. 대회 기간 고령을 찾은 선수단과 가족들은 지역 상권에도 활력을 불어넣으며 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

이남철 고령군수가 대가야배 전국파크골프대회 대장정을 마무리하고 감사의 말을 전하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



