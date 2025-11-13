본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 제2차 수소정책 협의회 개최…2026년 추진전략 논의

이종구기자

입력2025.11.13 10:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도(도지사 김진태)는 13일 제2청사 환동해관 1층 대회의실에서 '2025년 제2차 수소정책 협의회'를 개최한다고 밝혔다.

강원특별자치도가 지난 10일 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최하고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도가 지난 10일 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최하고 있다. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협의회는 올해 마지막 회의로, 2025년도 추진 주요 사업의 성과를 점검하고 2026년도 핵심사업 추진전략을 논의하기 위해 마련됐다.


2025년도에 추진한 ▲액화수소 신뢰성 평가센터 건립 사업 ▲평창 그린수소 생산기지 구축 사업 ▲수소에너지 활용 교통 인프라 조성 사업 등 사업별 추진현황과 성과를 종합적으로 검토할 예정이다.

또한, 2026년부터 본격 추진될 ▲수소 저장·운송 클러스터 구축 사업 등 핵심 사업의 추진계획과 발전전략을 집중 논의한다.


아울, 지난 1차 회의에서 위원들이 제안한 '기업 유치를 위한 인센티브 마련', '수요 창출을 위한 민간 인식 개선 방안' 등에 대한 실무부서 검토결과 보고와 후속 논의도 함께 진행된다.


심원섭 강원특별자치도 미래산업국장은 "수소산업은 탄소중립 시대를 선도할 핵심 산업이자 강원특별자치도의 7대 미래전략산업 중 하나"라며 "이번 협의회를 통해 그간의 성과를 체계적으로 점검하고, 이를 토대로 강원 수소산업을 한 단계 더 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 수소정책 협의회는 학계·산업계 등 23명의 수소분야 전문가로 구성된 자문기구로 '수소산업 육성계획'의 수립 및 변경에 관한 사항을 심의하고 도에서 추진하는 수소 관련 정책의 전문성과 실효성 제고를 지원하기 위해 운영되고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기