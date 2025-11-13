강원도, 제2차 수소정책 협의회 개최…2026년 추진전략 논의

강원특별자치도(도지사 김진태)는 13일 제2청사 환동해관 1층 대회의실에서 '2025년 제2차 수소정책 협의회'를 개최한다고 밝혔다.

강원특별자치도가 지난 10일 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회는 올해 마지막 회의로, 2025년도 추진 주요 사업의 성과를 점검하고 2026년도 핵심사업 추진전략을 논의하기 위해 마련됐다.

2025년도에 추진한 ▲액화수소 신뢰성 평가센터 건립 사업 ▲평창 그린수소 생산기지 구축 사업 ▲수소에너지 활용 교통 인프라 조성 사업 등 사업별 추진현황과 성과를 종합적으로 검토할 예정이다.

또한, 2026년부터 본격 추진될 ▲수소 저장·운송 클러스터 구축 사업 등 핵심 사업의 추진계획과 발전전략을 집중 논의한다.

아울, 지난 1차 회의에서 위원들이 제안한 '기업 유치를 위한 인센티브 마련', '수요 창출을 위한 민간 인식 개선 방안' 등에 대한 실무부서 검토결과 보고와 후속 논의도 함께 진행된다.

심원섭 강원특별자치도 미래산업국장은 "수소산업은 탄소중립 시대를 선도할 핵심 산업이자 강원특별자치도의 7대 미래전략산업 중 하나"라며 "이번 협의회를 통해 그간의 성과를 체계적으로 점검하고, 이를 토대로 강원 수소산업을 한 단계 더 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 수소정책 협의회는 학계·산업계 등 23명의 수소분야 전문가로 구성된 자문기구로 '수소산업 육성계획'의 수립 및 변경에 관한 사항을 심의하고 도에서 추진하는 수소 관련 정책의 전문성과 실효성 제고를 지원하기 위해 운영되고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>