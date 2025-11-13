수원시, 19일 울산서 '도시농촌 상생협력 정책토론회'

도시와 농촌이 함께 지속가능한 미래를 설계하는 토론회가 열린다.

경기 수원시는 오는 19일 울산전시컨벤션센터 1층에서 '지방소멸 대응을 위한 도시·농촌 상생협력 정책토론회'를 개최한다.

수원시, 대한민국시장·군수·구청장협의회, 인구감소지역 시장·군수·구청장협의회, 봉화군이 공동 주최하는 이날 토론회는 '2025 대한민국 지방시대 엑스포'의 공식 콘퍼런스 프로그램으로 진행된다.

이날 행사는 이재준 수원시장의 개회사로 시작해 주제 발표, 패널토론 순으로 진행된다.

이재준 시장은 도시의 자원을 지방과 공유하는 '도시·농촌 연대형 정책'을 적극적으로 추진해 왔다. '청량산 수원캠핑장'은 도시의 여가 수요와 농촌의 지역경제를 결합한 대표적인 도농 상생 모델로 평가받고 있다.

이재준 시장은 "도시가 책임을 나누고, 농촌이 기회를 얻을 때 대한민국의 지속가능성이 확보된다"고 밝혀왔다.

이날 토론회에서는 도시와 농촌의 단순 교류를 넘어, 도시와 농촌이 지속해서 협력할 수 있는 법적·제도적 기반 마련 방안을 주요 의제로 다룬다.

도시농촌 상생협력 정책토론회 포스터 AD 원본보기 아이콘

주제 발표자로 ▲이차희 국토연구원 부연구위원(지방 소멸의 현황과 문제점, 그리고 전망) ▲김도영 수원시 정책실장(도·농 간 생활 인프라 상생협력, 수원과 봉화의 사례) ▲오형은 지역활성화센터 대표(지방 소멸 대응을 위한 도시·농촌 상생협력 제도화 방안) 등이 나선다.

이재준 시장은 "지방 소멸은 농촌만의 문제가 아니라 도시의 지속가능성과 국가의 균형발전을 위협하는 구조적 과제"라며 "이제는 중앙의 지원뿐 아니라 지방 간 상생협력의 구조로 전환해야 한다"고 강조했다.

이어 "이번 토론회가 지방 소멸을 더 이상 특정 지역의 문제가 아닌 국가의 지속가능성과 균형발전의 핵심 과제로 인식하고, 도시와 농촌이 경쟁이 아닌 협력의 관계로 나아가는 전환점이 되길 바란다"고 덧붙였다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



