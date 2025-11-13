본문 바로가기
경찰 1만475명·순찰차 2238대 투입…수능 시험장 주변 교통관리

임춘한기자

입력2025.11.13 06:57

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 전국 1310개소 시험장 주변에 교통경찰 등 1만 475명과 순찰차 2238대가 투입된다.


2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 12일 서울 중구 이화여자고등학교에 수능 응원 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 12일 서울 중구 이화여자고등학교에 수능 응원 현수막이 걸려있다. 연합뉴스

13일 경찰청에 따르면 경찰은 이날 시험장 주변 불법 주·정차량을 단속하고 차량 서행을 유도한다.

시험장 주변에는 교통경력과 안전 장비를 사전 배치해 소통을 유지하고, 불법 주정차 단속과 소음 유발 행위 계도도 강화한다.


수험생 탑승 차량의 경미한 교통법규 위반은 현장에서 계도로 처리하며, 불가피한 사유로 입실이 지연되는 수험생은 순찰차를 이용해 수송을 지원한다.


경찰은 수능 종료 이후 다중 밀집 지역을 중심으로 예방 순찰을 강화하고, 청소년 대상 안전교육과 무면허 운전 방지 홍보 활동을 병행할 계획이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
