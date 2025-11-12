중기부, 'K-수출 전략 품목' 발굴해 맞춤형 지원 나선다

팁스 등 민간에서 인정받은 플랫폼 육성

각종 대회 수상제품은 '수출 전략 품목' 지정

온라인 수출 바우처 신설해 종합 지원

물류 거점 구축·통관 간소화

정부가 중소기업의 온라인 수출 판로를 넓히기 위한 지원을 본격화한다. 경쟁력 있는 온라인 수출 플랫폼을 육성하고 'K-수출 전략 품목'을 발굴해 맞춤형 지원에 나선다는 계획이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 인천 영종도 우정사업본부 국제우편물류센터에서 '중소기업 온라인 수출 활성화 방안'을 발표하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

히트 상품 중 'K-수출 전략 품목' 발굴

12일 중소벤처기업부는 인천 영종도 우정사업본부 국제우편물류센터에서 온라인 수출 참여 기업들과 현장 간담회를 열고 '중소기업 온라인 수출 활성화 방안'을 발표했다고 밝혔다. 이번 방안에는 수출 과정에서 중소기업이 겪는 자금 부족·물류 및 통관 부담 등의 각종 애로를 해소하기 위한 범정부 차원의 대책이 담겼다.

우선 정부는 유망 플랫폼을 육성해 지원을 강화하기로 했다. 팁스(TIPS)나 예비 유니콘 선정기업 등 민간에서 시장성과 혁신성을 인정받은 국내의 중소 유망 플랫폼을 엄선해 리뉴얼·해외시장 조사·홍보·마케팅 등에 드는 비용을 보조해주겠다는 취지다. 기업당 최대 10만원의 정책자금을 지원해 해외 법인 설립도 돕는다.

또 정부가 플랫폼사와 협력해 유망한 수출 희망 기업도 발굴한다. 정부는 입점과 홍보에 들어가는 비용을 지원하고, 플랫폼사는 교육과 컨설팅, 수수료 우대, 기획전 개최 등을 통해 기업의 글로벌 진출을 도울 예정이다.

현재 우수제품의 온라인 B2B 거래를 지원하고 있는 '고비즈코리아'는 중소기업의 온라인 수출 전반을 통합 지원·관리하는 플랫폼으로 탈바꿈한다. 온라인 수출 관련 정보와 사업 신청 및 관리 등의 서비스를 해당 사이트를 통해 원스톱으로 제공한다는 목표다.

다음으로 국내 온라인 수출 전략 품목을 발굴해 맞춤형으로 지원하기로 했다. 국내 온·오프라인 판매 우수제품, 각종 경진대회 수상 제품, 주요 행사 히트상품 가운데 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높은 품목들을 폭넓게 발굴하고 선별해 'K-온라인 수출 전략 품목'으로 지정할 예정이다.

이렇게 지정된 제품들의 해외 진출을 돕기 위한 '온라인 수출 바우처'도 신설한다. 시장조사부터 플랫폼 입점, 홍보, 지식재산권 획득, 물류 서비스까지 온라인 수출 바우처를 통해 종합적으로 지원할 계획이다.

아울러 온라인을 통해 시장성을 검증받은 유망한 기업이 오프라인에서도 판로를 넓힐 수 있도록 온·오프라인 간 연계를 강화한다. 온라인 수출 기업이 오프라인 진출을 체계적으로 준비할 수 있도록 사전 컨설팅·마케팅·현지화 등에 필요한 사항을 패키지로 지원하는 '오프라인 첫 수출 원클릭 패키지' 사업을 도입한다.

물류 바우처 신설·통관 간소화

온라인 수출 기업의 가장 큰 애로로 꼽히는 '물류 및 통관' 문제 해결에도 적극적으로 나설 예정이다. 내년부터 신설되는 물류 바우처 지원 사업에 온라인 수출 전용 트랙을 마련하고 EMS 등 우체국 물류 서비스 이용 시 최대 30%의 할인 혜택을 부여한다.

안정적이고 신속한 물류 서비스 제공을 위해 국내외에 물류 거점도 구축해 나갈 계획이다. 인천국제공항 내에 건립 중인 중소기업 전용 수출 항공 물류센터인 '스마트트레이드 허브'가 2026년 말부터 본격적인 서비스를 시작한다. 부산항 등 주요 항만과 공항에 중소기업 전용 물류 공간 확보도 추진된다.

부산항만공사에서 운영하는 미국 LA 등 해외 물류센터에 단계적으로 중소기업들이 활용 가능한 공간과 시설을 확보해 나간다. 보건복지부에서는 미국 내에 화장품 전용 물류센터를 구축해 현지 진출 K-뷰티 기업의 상품 보관, 배송, 반품처리 등을 지원할 예정이다.

통관 절차도 간소화된다. 관세청 주도로 간이수출 신고대상 확대, 전자상거래 수출신고 체계 개선 등 통관절차 간소화를 위한 작업이 차례로 이어질 계획이다.

국내 중소기업 상품의 위조·모방 문제를 해결하기 위해 지식재산처, 중기부 등 관련 부처들이 공동으로 'K-브랜드 지식재산 보호 협의체'(가칭)도 구성한다. 온라인 수출 전담 기관과 지원에 대한 명확한 법적 근거를 마련하기 위한 관련 법도 준비한다.

한편, 이날 간담회에서는 이번 대책의 일환으로 중기부와 우정사업본부 간 '중소기업 온라인 수출 등 활성화를 위한 업무협약'도 체결됐다. ▲수출 중소기업 물류비 할인을 위한 협업사업 수행 ▲스마트트레이드 허브 운영 협력 ▲공동 수출 상담창구 마련 ▲소상공인 온라인 판로 지원을 위한 협력 확대 등이 골자다.

한성숙 중기부 장관은 "온라인 수출 관련 중소기업들이 이번 대책을 현장에서 빠르게 체감할 수 있도록 차질 없이 이행하고 그 진행 상황을 꼼꼼히 점검해 나갈 예정"이라며 "아울러 이번 대책의 성과 등을 토대로 우리나라가 온라인 수출 강국이 될 수 있는 방안들에 대해서도 추가로 검토해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



