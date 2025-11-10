[인사]BBS불교방송

◆승진
▲서울본사 보도국 정치경제부장 홍진호 ▲서울본사 보도국 보도제작부장 류기완 ▲부산지방사 사업부장 지은아 ▲서울본사 미래전략기획실 홍보팀장 김효진 ▲서울본사 경영관리국 회계팀장 정미영
◆전보
▲부산지방사 경남취재팀장 김상진
