[인사]BBS불교방송

입력2025.11.10 18:47

◆승진

▲서울본사 보도국 정치경제부장 홍진호 ▲서울본사 보도국 보도제작부장 류기완 ▲부산지방사 사업부장 지은아 ▲서울본사 미래전략기획실 홍보팀장 김효진 ▲서울본사 경영관리국 회계팀장 정미영


◆전보

▲부산지방사 경남취재팀장 김상진




