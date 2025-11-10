"고교 폭발사건, 게임과 연관 가능성"…인니 정부, 韓게임 규제 검토

자카르타 고교 폭발로 학생 90여명 부상

정부, 크래프톤 배틀그라운드 직접 언급

"배틀그라운드, 무기 쉽게 배워 폭력 조장"

최근 인도네시아 자카르타에 있는 고등학교에서 10대 재학생이 폭발물을 터뜨려 100명 가까이 다친 가운데 당국이 한국의 컴퓨터 게임을 규제하는 조치를 검토하고 있다.

10일(현지시간) 블룸버그 통신 등에 따르면 전날 프라세티요 하디 인도네시아 국가비서실 장관(국무장관)은 프라보워 수비안토 대통령이 최근 고교 폭발물 사건을 수사 중인 경찰 보고를 받은 뒤 컴퓨터 게임과 관련한 규제를 검토하라고 내각에 지시했다고 밝혔다.

자카르타 고교 폭발 사건으로 이송되는 부상자.

프라보워 대통령은 이번 사건이 폭력적인 컴퓨터 게임이 청소년에게 미치는 영향과 관련이 있을 가능성을 시사했다고 러시아 관영 타스통신은 전했다.

하디 장관은 규제 대상이 될 게임 종류를 묻는 취재진에 한국 게임인 'PUBG: 배틀그라운드'만 언급했다고 블룸버그는 보도했다. 그는 "이 게임에는 다양한 종류의 무기가 등장하고 (이를) 배우기도 쉽다"며 "폭력을 정상적인 것으로 인식하게 만든다"고 주장했다.

다만 하디 장관은 어떤 방식으로 규제할지는 구체적으로 언급하지 않으면서 "규제를 고려하고 있다"고 말했다.

현지 경찰은 지난 7일 자카르타 북부 SMA 72 고등학교 안에 있는 이슬람 사원인 모스크에서 예배 중에 발생한 폭발 사건으로 이날까지 96명이 다쳤으며 이들 중 29명은 병원에 입원한 상태라고 밝혔다. 초기 조사 결과 용의자인 17살 남학생이 친구들로부터 괴롭힘을 당한 뒤 범행한 것으로 추정됐다.

경찰은 이 남학생 집에서 성분이 확인되지 않은 폭발성 분말 물질을 발견해 분석하고 있다. 구체적 범행 동기를 비롯해 다른 단체와의 연관성 등도 확인 중이다.





