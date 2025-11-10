본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서삼석 의원 "의료취약지, 대도시 의료비보다 더 부담"

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.10 18:34

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 월평균 진료비 26만 7천 원
서울보다 6만 원↑…접근성 격차 심화

서삼석 국회의원.

서삼석 국회의원.

AD
원본보기 아이콘

의료 접근성이 낮은 지역일수록 환자들의 의료비 부담이 오히려 더 큰 것으로 나타났다.


더불어민주당 서삼석 의원(영암·무안·신안)은 10일 열린 최고위원회의에서 "의료취약지 주민들이 서울 등 대도시보다 더 많은 진료비를 지출하고 있다"며 "정부가 지역 맞춤형 의료비 완화 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

국민건강보험공단이 지난달 31일 발표한 '2024년 지역별 의료이용 통계'에 따르면, 시·군·구 간 의료 이용 격차가 여전한 가운데 서울 의료기관의 타 지역 환자 유입률은 40%를 넘었으며, 타 지역 환자의 서울 진료비 지출액은 10조 8천억 원에 달했다.


특히 전남 지역의 1인당 월평균 진료비는 26만7천 원으로 서울(20만4천 원)보다 약 6만3천 원 더 높았다. 그럼에도 의료 인프라 부족으로 여전히 '의료 사각지대'에 놓여 있다는 지적이다.


서 의원은 "위암·폐암·간암 등 주요 암 발생률이 특정 지역에 집중되고 있으며, 특히 전남은 간암과 폐암 발생률이 전국 최고 수준"이라며 "이 같은 양상이 고착화되는 것은 국가의 의료정책 실패"라고 비판했다.

그는 "보건당국은 단순한 통계 발표에 그칠 게 아니라 지역 맞춤형 예방·검진·치료·관리 체계를 강화해야 한다"며, "국가는 농어촌 주민의 건강권 보장을 위해 2026년도 예산안에 과감한 재정 투입과 정책적 지원을 포함해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"밥에 유리, 반찬에 구더기" 정부 무상급식 때문?…수천명 식중독에 난리난 인니 "밥에 유리, 반찬에 구더기" 정부 무상급식 때문?... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기