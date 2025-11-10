서삼석 의원 "의료취약지, 대도시 의료비보다 더 부담"

전남 월평균 진료비 26만 7천 원

서울보다 6만 원↑…접근성 격차 심화

의료 접근성이 낮은 지역일수록 환자들의 의료비 부담이 오히려 더 큰 것으로 나타났다.

더불어민주당 서삼석 의원(영암·무안·신안)은 10일 열린 최고위원회의에서 "의료취약지 주민들이 서울 등 대도시보다 더 많은 진료비를 지출하고 있다"며 "정부가 지역 맞춤형 의료비 완화 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

국민건강보험공단이 지난달 31일 발표한 '2024년 지역별 의료이용 통계'에 따르면, 시·군·구 간 의료 이용 격차가 여전한 가운데 서울 의료기관의 타 지역 환자 유입률은 40%를 넘었으며, 타 지역 환자의 서울 진료비 지출액은 10조 8천억 원에 달했다.

특히 전남 지역의 1인당 월평균 진료비는 26만7천 원으로 서울(20만4천 원)보다 약 6만3천 원 더 높았다. 그럼에도 의료 인프라 부족으로 여전히 '의료 사각지대'에 놓여 있다는 지적이다.

서 의원은 "위암·폐암·간암 등 주요 암 발생률이 특정 지역에 집중되고 있으며, 특히 전남은 간암과 폐암 발생률이 전국 최고 수준"이라며 "이 같은 양상이 고착화되는 것은 국가의 의료정책 실패"라고 비판했다.

그는 "보건당국은 단순한 통계 발표에 그칠 게 아니라 지역 맞춤형 예방·검진·치료·관리 체계를 강화해야 한다"며, "국가는 농어촌 주민의 건강권 보장을 위해 2026년도 예산안에 과감한 재정 투입과 정책적 지원을 포함해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



