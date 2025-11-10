본문 바로가기
사회
강원도, 화천군 방천리 산불 임차헬기 집중 투입 조기 진화

이종구기자

입력2025.11.10 16:34

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진화헬기 9대 긴급 투입
발생 초기 30분 내 확산 저지
산림 지역 내 신속 대응 확산 방지 총력

강원특별자치도(도지사 김진태) 산불방지센터는 10일 강원특별자치도 화천군 간동면 방천리 산190번지 일원에서 12시 13분에 발생한 산불에 대해 산불진화헬기 9대를 긴급 투입하여 조기 진화에 성공했다고 밝혔다.

산불진화헬기. 강원특별자치도산불방지대책본부 제공

산불진화헬기. 강원특별자치도산불방지대책본부 제공

산불이 발생한 화천군 간동면 방천리 산190번지 일원은 차량 진입이 불가하여 진화 작업에 어려움이 있었으나, 인근 권역에 배치된 임차헬기 4대를 선제적으로 투입하여 확산을 조기에 방지하고 산림청, 소방, 군 헬기를 추가(5대)로 지원·투입되어 2시간만에 주불 진화를 완료하였다.


강원특별자치도 산불방지센터는 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형 산불로 확산될 위험이 있으므로, 산림에 화기를 갖고 들어가는 행위를 일체 금지하고 불씨 관리에 각별히 주의할 것을 당부드린다"고 강조했다.

아울러 "사소한 부주의로 인해 발생한 산불이라도, 산불 원인 행위자는 「산림보호법」 제53조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
