본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, 대학수학능력시험장 안전·편의 종합대책 추진

이종구기자

입력2025.11.10 16:29

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교통·소음·재해 등 8개 분야 집중 관리로 수험생 지원 총력

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험의 원활한 시행을 위해 교통, 소음, 재해, 홍보 등 8개 분야에 걸친 종합대책을 수립·추진한다고 10일 밝혔다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공

의정부시청 전경. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 의정부 지역에서는 4604명의 수험생이 의정부고등학교 등 8개 시험장에서 시험을 치를 예정이며, 시는 수험생의 편의와 안전을 위해 교통 혼잡 완화 및 시험장 주변 질서 관리에 만전을 기하고 있다.


시험 당일에는 시청 공무원 출근 시간을 1시간(9시→10시 이후) 늦추고, 시험장 인근 교통 통제 및 대중교통 증편을 통해 수험생 이동 편의를 지원한다. 또한 영어듣기평가(13:10~13:35) 시간대에는 공사장과 체육시설 소음을 집중 관리하고, 강설·한파 등 기상 악화에 대비한 재해예방 비상근무체계를 가동한다.

김동근 의정부시장은 "수험생 모두가 최상의 컨디션으로 시험에 임할 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다"며 "교통, 소음, 안전 등 모든 분야에서 만전을 기해 수험생이 오롯이 시험에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기