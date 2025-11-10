의정부시, 대학수학능력시험장 안전·편의 종합대책 추진

교통·소음·재해 등 8개 분야 집중 관리로 수험생 지원 총력

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험의 원활한 시행을 위해 교통, 소음, 재해, 홍보 등 8개 분야에 걸친 종합대책을 수립·추진한다고 10일 밝혔다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 의정부 지역에서는 4604명의 수험생이 의정부고등학교 등 8개 시험장에서 시험을 치를 예정이며, 시는 수험생의 편의와 안전을 위해 교통 혼잡 완화 및 시험장 주변 질서 관리에 만전을 기하고 있다.

시험 당일에는 시청 공무원 출근 시간을 1시간(9시→10시 이후) 늦추고, 시험장 인근 교통 통제 및 대중교통 증편을 통해 수험생 이동 편의를 지원한다. 또한 영어듣기평가(13:10~13:35) 시간대에는 공사장과 체육시설 소음을 집중 관리하고, 강설·한파 등 기상 악화에 대비한 재해예방 비상근무체계를 가동한다.

김동근 의정부시장은 "수험생 모두가 최상의 컨디션으로 시험에 임할 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다"며 "교통, 소음, 안전 등 모든 분야에서 만전을 기해 수험생이 오롯이 시험에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



