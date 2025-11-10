"상상이상 덩치, 군대 동원할 만"…日서 차로 달려드는 곰 포착

日 홋카이도서 포착된 거대 야생 곰

잇단 곰 출몰에 주민 공포 확산

일본 전역에서 곰의 습격으로 인한 인명 피해가 속출하고 있다. 일본 정부가 경찰과 자위대까지 투입해 '곰 퇴치 작전'에 나선 가운데 홋카이도 지역에서는 주행 중인 차량을 향해 곰이 돌진하는 장면이 포착돼 주민 불안이 극에 달하고 있다.

7일(현지시간) 일본 홋카이도 삿포로에서 약 170㎞ 떨어진 우라카와 마을의 한 목장주는 자신의 엑스(X·옛 트위터)'에 "어제저녁 7시 30분쯤 목장으로 향하던 직원이 다리 위에서 곰을 만났다"며 영상을 공개했다.

"보닛 덮친 뒤에도 집요하게 쫓아와"

주행 중인 차량에 곰이 달려들고 있는 모습.

운전자가 차 안에서 휴대전화로 찍은 것으로 보이는 7초짜리 영상을 보면 비가 내리는 밤 도로 위에서 육중한 몸집의 불곰이 차량을 향해 무서운 속도로 달려들고 있다. 운전자는 곰과 충돌하지 않으려 차량을 후진했으나 곰은 차량 보닛을 덮친 뒤에도 집요하게 차를 쫓아왔다.

목장주는 "동영상 이상의 일은 발생하지 않았고 무사히 끝났지만 근처에 살거나 지나가는 분들은 주의하라"라고 당부했다. 함께 공개된 사진에는 곰이 긁어 찌그러진 자국이 선명하게 남은 차량 보닛이 찍혀 있었다.

이를 본 현지 누리꾼들은 "평소 상상했던 것보다 5배는 더 크다" "차 밖에서 마주쳤다면? 생각만 해도 아찔하다" "보자마자 달려드는구나. 너무 위험하다" "무서워서 돌아다니지도 못하겠다" "직원이 무사해서 다행" 등의 반응을 보였다.

올해만 13명 사망…日 정부, 경찰·자위대 투입

일본 환경성에 따르면 올해 일본에서는 지난 4월 이후 곰 습격으로 역대 최다인 13명이 사망했다. 올해 4~9월 곰 출몰 건수는 2만792건으로 잠정 집계됐다. 최근 반년간 출몰 건수는 지난해 4월부터 1년간 건수를 이미 넘어섰다.

홋카이도, 혼슈 동북부 지자체는 지난 6일 회의를 열어 곰 피해 대책에 필요한 재원 지원 등을 중앙 정부에 요청하기로 했다. 자위대도 아키타현 요청에 응해 이 지역에 대원을 투입했고, 경찰청은 마을 인근에 나타나는 곰을 소총으로 퇴치할 수 있도록 국가공안위원회 규칙을 개정했다. 경찰청은 곰 습격 사건이 다수 발생한 아키타현, 이와테현에 경찰을 추가로 파견하기로 했다. 이들은 해당 지역 경찰과 팀을 꾸려, 오는 13일부터 소총을 활용해 곰 퇴치를 실시할 예정이다.





