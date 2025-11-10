본문 바로가기
안성시 '신야간 경제활성화 사업' 지방자치 정책대회서 '최우수상'

정두환기자

입력2025.11.10 15:05

시민 야간 문화활동 확대…지역화폐 매출 2배 성과

경기도 안성시가 지역 경제활성화를 위해 추진한 '신야간 경제활성화 사업'이 지방자치 정책의 모범 사례로 선정됐다.

김보라 안성시장이 7일 국회 사랑재에서 개최된 '참좋은 지방자치 정책대회'에서 시의 '신야간 경제활성화 사업'의 성과를 직접 소개하고 있다. 안성시 제공

안성시는 지난 7일 국회 사랑재에서 개최된 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'에서 참좋은지방정부협의회 최우수상을 받았다고 10일 밝혔다.


참좋은지방정부협의회가 주관한 이번 대회에는 48개 지자체가 참여해 우수정책의 성과를 공유했다.

이날 행사에서 안성시는 김보라 시장이 직접 '신야간 경제활성화 사업'인 '오늘 안성밤마실 어떠세요?'를 설명했다. 이 사업은 여름철 폭염으로 위축된 지역상권을 살리고 시민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 마련한 것이다. 야간 및 주말에 공공시설을 연장 개방하고 야간시간 소비캐시백 및 쿠폰 지급, 음식점 할인 등을 통해 지역 내 유동 인구 증가와 소비 촉진을 이끌어냈다.


시는 사업을 통해 8만1000여 명의 시민이 지역 곳곳에서 문화생활을 누린 것은 물론, 지역화폐 매출액이 전년 대비 2배 이상 상승하는 성과를 냈다고 설명했다.


시는 앞으로도 지역 내 활발한 야간문화 활동을 유도하고 침체된 지역상권에 활력을 불어넣기 위해 시민 및 지역상인 등 지역사회와 협력하여 다양한 사업을 추진할 계획이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
