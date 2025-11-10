"섬 거리보다 더 먼 교육격차"…김진남 전남도의원, 교육 리더십 일침

교육지원청 역할 재정립 강조…"학교 지원이 본연의 책무"

섬 수험생 교통·숙박비 지원, 전국 최초 제도화 성과도 언급

전남도의회 김진남 의원(더불어민주당·순천 5)은 10일 열린 영광·완도·신안·진도교육지원청 행정사무감사에서 "교육지원청은 학교를 지원하는 기관으로 본연의 역할에 충실해야 한다"며 현장 중심의 교육행정을 주문했다.

김 의원은 "교육지원청이 학교에 지원을 요청하는 것은 맞지 않다"며 "교육장은 교장의 반장과 같은 존재로, 현장의 어려움을 먼저 살피고 지원하는 리더십이 필요하다"고 지적했다.

그는 일부 교육지원청이 관내 학교의 성과를 자신들의 성과로만 인식하는 점을 지적하며 "지역 교육의 성과는 교장, 교직원, 학생들이 함께 만들어낸 결과"라며 "교육현장을 존중하는 소통과 협력의 리더십이 중요하다"고 강조했다.

특히 김 의원은 섬 지역의 교육격차 문제를 언급하며 "섬은 물리적 거리보다 교육의 격차가 더 멀게 느껴진다"며 "섬 학생들이 불편함 없이 학습하고 차별 없이 교육받을 수 있도록 세심한 행정 지원이 필요하다"고 당부했다.

김 의원은 자신이 2022년도 행정사무감사에서 최초로 제안했던 '섬 지역 수능 수험생 교통비·숙박비 지원 정책'을 언급했다.

그는 "당시 수험생들이 시험 후 배편 문제로 귀가에 어려움을 겪는 점을 고려해 1박 2일 지원을 2박 3일로 확대할 것을 제안했다"며 "이후 박현숙 의원의 조례 제정을 통해 전국 최초로 제도화됐다"고 설명했다.

이어 "이 제도가 단순한 행정지원이 아니라 섬 학생들이 차별 없이 꿈을 향해 나아갈 수 있는 길이 되길 바란다"며 "도의회도 섬 교육격차 해소를 위해 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





