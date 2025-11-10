본문 바로가기
기상청, 올해 '수능한파' 없어…아침 기온 2∼11도

임춘한기자

입력2025.11.10 11:31

기상청은 10일 올해 대학수학능력시험 당일 한파는 없을 것이라고 밝혔다.


2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 열흘 앞둔 지난 3일 경북 경산시 팔공산 갓바위에서 불자들이 기도하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 11일까지 예년 이맘때보다 춥다가 수능 수험생 예비 소집일인 12일부터 기온이 평년기온 수준 이상이겠고 수능일인 13일에는 기온이 평년보다 1∼4도 높겠다.

12일 아침 최저기온은 0∼10도, 낮 최고기온은 14∼20도일 것으로 예상된다. 13일은 아침 최저기온이 2∼11도이고 낮 최고기온이 14∼19도겠다.


낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다. 우리나라가 고기압 영향권에 놓이면서 맑아, 많은 일사량에 낮 기온이 크게 오르면서 일교차가 벌어질 것으로 예상된다.


수능 시험장별 날씨 전망은 기상청 날씨누리에서 확인할 수 있다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

