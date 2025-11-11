글렉, CES 2026 혁신상 수상…물류 산업 디지털 전환 선도

AI·LLM 기술로 화물차 안전·탄소관리 혁신, 데이터 기반 의사결정 지원

㈜글렉(GLEC Inc., 대표 김은우·강덕호)이 AI 기술 기반 물류 혁신 솔루션으로 세계 최대 IT 전시회 'CES 2026' 혁신상을 수상하며 물류 산업 디지털 전환을 주도하고 있다.

글렉은 'GLEC AI Tachograph(DTG)'로 CES Innovation Awards® 2026 Supply & Logistics 부문 Honoree로 선정됐다고 6일 발표했다. CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 주관하며, 기술 혁신성을 기준으로 엄격한 심사를 거쳐 선정되는 글로벌 권위의 상이다.

물류 산업은 전통적으로 디지털 전환이 더딘 분야로 평가받아 왔다. 글렉은 이러한 한계를 AI와 데이터 기술로 극복하는 솔루션을 개발했다. GLEC AI Tachograph는 20B 파라미터 대규모 언어모델을 차량용 디바이스에 탑재해 실시간으로 운행 데이터를 분석하고 인사이트를 제공한다.

제품은 독자 개발한 VCP(Vehicle Context Protocol) 기술로 차량의 CAN 프로토콜 데이터, GPS 정보, 실시간 교통 상황을 통합 처리한다. 화물차 사고 다발 지역 데이터로 학습된 AI 모델이 운전자에게 음성과 시각 정보로 위험을 경고하며, 사고 위험을 20~40% 감소시킨다.

동시에 ISO-14083 국제표준 방법론으로 탄소 배출량을 자동 측정하고, GLEC API를 통해 규제 리포트를 생성한다. 물류 기업은 통합 대시보드에서 운전자별 성과, 차량 효율성, 환경 영향을 실시간으로 확인하고 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있다.

지재원 운영기획팀장은 "물류 산업의 디지털 전환은 단순한 자동화를 넘어 데이터 기반 최적화가 핵심"이라며 "AI 기술로 안전, 효율, 환경 성과를 동시에 개선하는 솔루션으로 산업 혁신을 이끌겠다"고 밝혔다.

글렉은 AI 기반 디지털 타코그래프 시스템, API 기반 탄소 계산 플랫폼, 클라우드 기반 물류 탄소 회계 관리 시스템(LCAMS)을 개발하는 물류 기술 전문 기업이다. ISO-14083 방법론으로 탄소 배출량을 측정하며, 국내 최초로 물류 국제 탈탄소화 기구(Smart Freight Centre)의 GLEC Tool 인증을 진행하고 있다.

회사는 2026년 1월 라스베이거스에서 열리는 CES 2026 Innovation Awards Showcase에 공식 참가업체로 수상 제품을 전시한다.

CES Innovation Awards®는 심사위원에게 제출된 설명 자료를 기반으로 선정되며, CTA는 제출 내용의 정확성을 검증하거나 수상 제품을 직접 테스트하지 않았다.





