현대차증권, 출석 체크 이벤트 실시

현대차증권은 올해 말까지 현대차증권 고객을 대상으로 매일 네이버페이 포인트를 100% 증정하는 출석 체크 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 현대차증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '내일'에 접속한 후 출석 체크 이벤트에 참여하면 참여자 전원에게 매일 네이버페이 포인트를 10원부터 1000원 사이에서 랜덤으로 지급한다.

또한 월별로 모든 일자에 출석 체크한 참여자에게는 매달 30명을 추첨해 현대차증권 '플러스 금융상품권' 3만원권을 지급한다.

플러스 금융상품권은 국내외 주식, 펀드, 개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 현대차증권의 온라인 금융상품권 서비스다. 구매한 상품권을 MTS 내일에 등록하면 해당 금액만큼 금융상품에 즉시 투자할 수 있다.

지난달 1일부터 실시한 이번 이벤트는 실시 3주 만에 목표치를 초과하는 고객들이 참여하는 등 호응이 이어지고 있다.

김재정 현대차증권 WM사업실장(상무)은 "이번 이벤트를 통해 현대차증권 MTS 내일을 보다 친숙하고 재미있게 느끼시길 바란다"며 "앞으로도 고객 중심의 디지털 이용 환경을 강화하고 고객의 일상에 접점을 늘릴 수 있는 이벤트를 선보일 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>