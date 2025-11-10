본문 바로가기
한국앤컴퍼니, 3Q 영업익 1371억…"배터리사업 안정적"

오현길기자

입력2025.11.10 10:34

핵심 계열사 경영실적 개선…지분법 손익 증가

한국앤컴퍼니그룹 사업형 지주사 한국앤컴퍼니 는 3분기 연결기준 매출 3847억원, 영업이익 1371억원을 달성했다고 10일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 0.9% 상승했고, 영업이익은 전년 동기(-0.1%)와 유사한 수준을 기록했다.


한온시스템의 원가 개선과 운영 효율화 노력에 따른 재무구조 개선으로 한국타이어앤테크놀로지 재무 부담이 완화됐다. 또 글로벌 타이어 판매 증가 등으로 인한 경영실적 개선으로 지분법 손익이 증가했다.

배터리(납축전지) 사업 매출은 미국 관세 부과 영향에도 전년 동기와 유사한 수준인 2410억원을 기록하며 안정적인 실적을 유지하고 있다. 납축전지 업계 중 유일하게 보유하고 있는 미국 현지 생산거점을 통해 미국 관세 영향에도 유연하게 대응하고, 프리미엄 라인 'AGM' 배터리의 3분기 판매량이 북미를 중심으로 증가하는 등 사업 성장을 지속 견인하고 있다.


지난 4일에는 미국 라스베이거스에서 개최된 글로벌 최대 자동차 부품 전시회 'AAPEX 2025'에 참가하며 AGM 배터리를 중심으로 한 전략 제품군의 기술력과 생산 경쟁력을 알렸다.


회사 관계자는 "핵심 계열사의 재무구조 부담이 더욱 완화될 수 있도록 지주사 본연의 역할을 강화하고, 미국 관세 등 글로벌 정세 속에서도 한국(Hankook) 배터리의 기술 경쟁력과 브랜드 경쟁력을 지속 높여갈 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
