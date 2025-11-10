본문 바로가기
SBI저축은행, 한달적금 with 교보 출시…"금리 연 30%"

문채석기자

입력2025.11.10 10:05

연말까지 3만좌만 판매

SBI저축은행은 연 30%의 파격적인 금리를 제공하는 '한달적금 with 교보'를 출시했다고 10일 밝혔다.


SBI저축은행이 출시한 '한달적금'. 최고 연 30%의 파격적인 금리를 제공하는 것이 특징이다. SBI저축은행

한달적금은 가입 기간이 31일인 초단기 상품이다. 오는 12월31일까지 3만좌만 판매한다. 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.

기본 금리 연 5%에 더해 우대금리 연 25%를 준다. 우대금리를 받으려면 교보생명 애플리케이션에 가입하고 마케팅 동의 요건을 충족하면 된다.


약 3만원 상당의 사은품도 준다. SBI저축은행 사이다뱅크 애플리케이션에서 한달적금 계좌를 개설하면 가입자 전원 교보문고 전자책 플랫폼 샘(Sam) 3개월 구독 할일권을 준다. 매일 출석체크하면 교보문고 교환권 쿠폰 최대 3000원권도 지급한다.


SBI저축은행 관계자는 "한달적금은 단기간 높은 금리와 실속 있는 독서 혜택을 제공하는 기획 상품"이라며 "앞으로도 다양한 상품과 서비스를 출시해 고객이 보다 만족스러운 금융생활을 영위하도록 노력하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
