[오늘의신상]샘표 순작, '진쌍화차·진생강차'…"나를 위한 건강 차 한잔"

정온진향공법으로 재료 본연의 풍부한 향과 맛 담아

샘표의 차(茶) 전문 브랜드 순작이 재료 본연의 건강함을 담은 '진쌍화차'와 '진생강차'를 출시했다고 10일 밝혔다. 이번 신제품 출시로 '율무차'와 '밤마차'에 이어 제품 라인업을 확장하며, '건강차' 카테고리 강화에 나섰다.

'순작 진쌍화차'는 400년 전 조선 시대부터 이어져 내려온 7가지 쌍화 원재료의 건강함을 그대로 담은 제품이다. 당귀와 천궁, 백작약, 황기, 생강, 대추 등 100% 국내산 원재료를 듬뿍 넣고 달여 쌍화차 고유의 깊고 진한 맛과 향을 완성했다. 대추와 감초로 자연스럽게 단맛을 살렸으며, 대추와 아몬드 고명으로 쌍화 특유의 씁쓸함을 부드럽게 완화하고 식감은 한층 풍성하게 했다.

'순작 진생강차'는 우리 땅에서 거둔 국내산 생강, 대추와 배를 엄선해 향긋한 풍미를 낸 제품이다. 국내산 생강을 통째로 착즙하고 고아낸 뒤 꿀로 은은하고 건강한 단맛을 더했으며, 국내산 대추 고명을 올려 대추 본연의 향긋함을 살렸다.

신제품 순작 진쌍화차와 진생강차는 오는 14일까지 카카오메이커스를 통해 선 출시되며, 이후 네이버 공식 스토어 '새미네마켓'을 비롯해 주요 온라인몰에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.

샘표 관계자는 "순작 진쌍화차와 순작 진생강차는 추울 때 건강을 생각해서 마시는 차인 만큼, 제품 뒷면의 원재료명을 꼼꼼히 살펴보고 현명하게 선택해 즐기시길 바란다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>