정선군, 민둥산 특화마을 '브랜딩 사업' 연계 자율형 건물번호판 설치

강원도 정선군은 민둥산 억새꽃 특화마을 홍보와 정확한 주소정보 제공을 위해 민둥산 일원에 자율형 건물번호판 설치사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

정선군, 민둥산 일원 자율형 건물번호판 설치 추진. 정선군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지역 고유의 경관을 살리면서 주민 생활 편의와 관광 환경을 함께 높이는 생활형 공공디자인 사업으로, 민둥산 지역 이미지 개선을 위해 마련됐다.

군은 정확한 주소 제공과 함께 노후한 건물번호판으로 인한 불편을 해소하고 민둥산 특화마을의 경관을 개선하기 위해 오는 12월까지 자율형 건물번호판 설치를 마무리할 계획이다. 사업 대상은 남면 무릉리 민둥산 일원 431개소로, 기존 건물번호판을 철거하고 새 번호판으로 교체한다.

특히 이번 사업은 정선군이 강원디자인진흥원과 협력해 추진하는 '민둥산 브랜딩 사업'과 연계해 진행된다. 민둥산의 자연과 경관을 살린 디자인을 적용하고, 세계적으로 보기 드문 돌리네 지형과 억새꽃의 상징성을 반영한 CI를 활용해 자율형 건물번호판을 계획하였다. 이를 통해 민둥산만의 고유한 정체성을 시각적으로 표현하고, 방문객에게 통일된 마을 이미지를 제공할 예정이다.

군은 이번 사업을 통해 조화로운 경관 조성과 함께 민둥산 특화마을의 이미지 개선, 주소 안내 정확도 향상, 우편서비스 편의 제고 등의 효과를 기대하고 있다.

김성수 민원과장은 "자율형 건물번호판 설치는 민둥산의 브랜드 가치를 담은 생활형 공공디자인 사업"이라며 "지역의 자연과 문화가 공존하는 아름다운 경관 조성과 정확한 주소정보 제공을 통해 주민 편익과 관광 이미지 제고를 함께 이루어가겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



