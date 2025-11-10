[오늘의신상]쿠크다스도 MZ 열풍 '말차' 품었다…80만개 한정판

말차하임·쿠크다스말차·크림블말차 출시

세 달간 총 80만개 한정 판매

크라운제과는 말차의 달콤쌉싸름한 풍미를 품은 '말차 에디션' 3종을 출시한다고 10일 밝혔다.

크라운제과가 한 가지 맛을 테마로 제품들을 묶은 것은 이번이 처음이다. 회사는 이번 신제품 3종을 11월부터 세 달간 총 80만개만 한정 판매할 예정이다.

신제품은 ▲말차하임 ▲쿠크다스 말차 ▲크림블 말차 등이다. 국내 최고 녹차 산지인 보성 고급 말차로 떫은맛은 낮추고 특유의 향긋함은 온전히 살린 것이 특징이다. 녹차잎 원물을 그대로 넣어 깊은 풍미는 물론 과자에서도 찻잎의 진한 맛을 즐기기 좋다.

'쿠크다스'는 부드러운 비스킷 사이에 말차 특유의 달콤쌉쌀함을 품은 크림을 넣었다. '말차 하임'은 크림과 웨하스 모두에 말차를 진하게 넣어 겉과 속이 모두 녹색으로 변신했다. '크림블'은 내부 크림을 10% 증량해 한층 진한 녹차의 감칠맛과 한입 가득한 풍성함이 강점이다. 찻잎의 녹색을 담은 패키징 디자인도 적용했다. 지난해 출시해 200만개 완판된 '콘말차'도 말차 에디션 3종과 함께 다시 출시할 방침이다.

크라운제과 관계자는 "MZ세대 열풍인 말차와 국민 과자가 만나 탄생한 초록빛 디저트 라인업"이라며 "앞으로도 시즌마다 사랑받는 식문화 트렌드와 좋은 원재료를 담아 한층 특별한 디저트 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



