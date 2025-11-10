소설가 은희경 10일 출범 문화예술정책자문위원회 위원장 맡아

문체부 장관 직속…문화예술 분야 90명 위원

소설 '새의 선물'과 아내의 상자' 등으로 유명한 은희경 작가가 10일 공식 출범하는 문화예술정책자문위원회 위원장을 맡는다.

은희경 소설가 AD 원본보기 아이콘

문화예술정책자문위원회는 문체부 장관 직속 기관으로 문학, 연극·뮤지컬, 클래식 음악·국악·무용, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판 등 다양한 문화예술 현장에 대한 깊은 이해와 통찰력, 전문성과 경험을 갖춘 90명으로 구성된다.

문체부는 지난 10월1일 출범한 대중문화교류위원회가 대중문화산업 선도기업을 중심으로 구성됐다면, 문화예술정책자문위원회는 문화예술 생태계를 구성하는 창작자, 학계, 업계, 평론가 등 각 분야 전문가로 꾸려졌다며 K컬처 300조원 달성과 문화 강국 실현을 앞당기는 양 날개 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다고 설명했다.

위원회는 문화예술인들의 창작 기반을 강화하기 위한 정책 지원 방안과 문화창조 산업 생태계의 토대를 탄탄하게 하기 위한 정책, 청년 예술인 지원 방안 등 다양한 의제들을 분과별 수시 회의 형태로 논의할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 "아시아태평양경제협력체(APEC) 경주선언에 처음으로 명시된 문화창조산업은 토대와 기초가 튼튼하지 않으면 결코 지속적으로 성장할 수 없다"며 "문화예술정책자문위원회가 이미 꾸려진 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 정책 소통을 위한 양대 플랫폼으로서 실질적인 역할을 해 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



