무너진 울산화력 보일러 타워서 경보음…실종자 수색 중단

8일 오후 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 경보음이 울리면서 실종자 수색 작업이 1시간 이상 중단됐다.

소방 당국과 동서발전에 따르면 이날 오후 5시25분경 현장의 붕괴 위험 감지 센서가 작동했다.

즉시 현장 스피커를 통해 대피 안내 방송이 흘러나왔고, 구조·수색 인력과 장비는 안전지대로 철수했다.

초기에는 경보가 보일러 타워 4호기에서 울린 것으로 알려졌으나, 확인 결과 사고로 붕괴된 5호기에서 울린 것으로 파악됐다.

현장에서는 간간이 내린 비나 구조 작업 등으로 센서가 작동했을 가능성이 있는 것으로 보고 있으나, 정확한 원인은 아직 확인되지 않았다.

해당 센서는 기울기를 감지하면 경보가 울리는 장치이며 센서 설치 업체가 현재 원인을 조사 중인 것으로 전해졌다.

원인이 확인될 때까지 위험성을 무시할 수 없어 구조·수색 작업은 지연될 전망이다. 조명 차량도 철수해 일몰 이후 현장은 어두운 상태다.

소방 당국 관계자는 "실제 위험인지 단순 오작동인지 아직 확실하지 않다"며 "안전이 확보될 때까지 수색을 일단 중단할 수밖에 없다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>