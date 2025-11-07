美 항공기 700여편 운항 취소…추수감사절 앞 두고 '발 동동'

셧다운에 운항 감축 현실화…14일 10%까지 확대

미국 연방 정부 폐쇄(셧다운)로 인한 공항 관제사 부족 등으로 미국 국내외 항공편 축소 운항이 현실화하기 시작했다.

연합뉴스는 7일 미 연방항공청(FAA)이 미 주요 공항 40곳에서 운용하는 항공편을 오는 14일까지 10% 단계적으로 감축할 것을 지시했다고 보도했다. 이들 공항을 이용하는 항공편은 이날 4% 줄었고 11일까지 6%, 13일까지 8% 등 14일까지 단계적으로 축소된다.

사우스웨스트 항공 비행기가 11월 6일 목요일 시카고 미드웨이 국제공항에 착륙하고 있다. AP연합뉴스

연방항공청(FAA)이 운항을 10% 감축하기로 한 40개 공항 명단에 뉴욕, LA, 시카고 등 3대 도시와 애틀랜타, 덴버, 댈러스, 올랜도, 휴스턴, 마이애미, 샌프란시스코 등의 공항이 포함됐다.

전날 숀 더피 교통부 장관과 브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 기자회견에서 항공관제사의 피로가 증가함에 따라 미국 40개 공항에서 운항을 10%씩 줄이는 방안을 오는 7일부터 시행한다고 발표했다.

세부 내용에 따르면 감축은 단계적으로 이루어질 예정이다. 항공사들은 7일 4%, 11일 6%, 13일 8% 이어서 14일에는 10%까지 감축하도록 하되 덜 붐비는 시간대로 제한하도록 했다. 베드포드 청장은 "FAA는 운항을 계속 면밀히 모니터링할 것이며, 항공 여행의 안전을 보장하기 위해 추가 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것"이라고 말했다.

항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 전날 저녁 기준, 미국 국내 항공편과 미국발·미국행 항공편 등 700편 이상이 취소된 것으로 나타났다.

베드퍼드 청장은 "항공 분야에서 35년간 일하면서 이런 조치를 취한 사례는 본 적이 없다"며 "정부 폐쇄를 맞아 새로운 국면에 접어들었다"고 말했다.

셧다운 기간에 필수 업무를 하는 연방 공무원은 무급으로 일해야 하며 이에 따라 미국 전역의 항공관제사 약 1만3000명도 무급으로 일하고 있다. 폐쇄 기간 항공 교통 관제사와 공항 보안 요원은 급여를 받지 못하며, 이로 인해 인력 부족, 항공편 지연 및 보안 검색 시간 지연 등이 예상된다.

한편 공화당과 민주당은 지난달 1일 시작돼 미 역사상 가장 긴 정부 폐쇄에 대한 책임을 서로에게 돌리고 있다. 주요 항공사와 노조는 의회에 정부 폐쇄를 종식할 것을 촉구했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



