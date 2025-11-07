본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 항공기 700여편 운항 취소…추수감사절 앞 두고 '발 동동'

김현정기자

입력2025.11.07 18:25

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

셧다운에 운항 감축 현실화…14일 10%까지 확대

미국 연방 정부 폐쇄(셧다운)로 인한 공항 관제사 부족 등으로 미국 국내외 항공편 축소 운항이 현실화하기 시작했다.


연합뉴스는 7일 미 연방항공청(FAA)이 미 주요 공항 40곳에서 운용하는 항공편을 오는 14일까지 10% 단계적으로 감축할 것을 지시했다고 보도했다. 이들 공항을 이용하는 항공편은 이날 4% 줄었고 11일까지 6%, 13일까지 8% 등 14일까지 단계적으로 축소된다.

사우스웨스트 항공 비행기가 11월 6일 목요일 시카고 미드웨이 국제공항에 착륙하고 있다. AP연합뉴스

사우스웨스트 항공 비행기가 11월 6일 목요일 시카고 미드웨이 국제공항에 착륙하고 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

연방항공청(FAA)이 운항을 10% 감축하기로 한 40개 공항 명단에 뉴욕, LA, 시카고 등 3대 도시와 애틀랜타, 덴버, 댈러스, 올랜도, 휴스턴, 마이애미, 샌프란시스코 등의 공항이 포함됐다.


전날 숀 더피 교통부 장관과 브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 기자회견에서 항공관제사의 피로가 증가함에 따라 미국 40개 공항에서 운항을 10%씩 줄이는 방안을 오는 7일부터 시행한다고 발표했다.


세부 내용에 따르면 감축은 단계적으로 이루어질 예정이다. 항공사들은 7일 4%, 11일 6%, 13일 8% 이어서 14일에는 10%까지 감축하도록 하되 덜 붐비는 시간대로 제한하도록 했다. 베드포드 청장은 "FAA는 운항을 계속 면밀히 모니터링할 것이며, 항공 여행의 안전을 보장하기 위해 추가 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것"이라고 말했다.

항공편 추적 사이트 플라이트어웨어에 따르면 전날 저녁 기준, 미국 국내 항공편과 미국발·미국행 항공편 등 700편 이상이 취소된 것으로 나타났다.


베드퍼드 청장은 "항공 분야에서 35년간 일하면서 이런 조치를 취한 사례는 본 적이 없다"며 "정부 폐쇄를 맞아 새로운 국면에 접어들었다"고 말했다.


셧다운 기간에 필수 업무를 하는 연방 공무원은 무급으로 일해야 하며 이에 따라 미국 전역의 항공관제사 약 1만3000명도 무급으로 일하고 있다. 폐쇄 기간 항공 교통 관제사와 공항 보안 요원은 급여를 받지 못하며, 이로 인해 인력 부족, 항공편 지연 및 보안 검색 시간 지연 등이 예상된다.


한편 공화당과 민주당은 지난달 1일 시작돼 미 역사상 가장 긴 정부 폐쇄에 대한 책임을 서로에게 돌리고 있다. 주요 항공사와 노조는 의회에 정부 폐쇄를 종식할 것을 촉구했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기