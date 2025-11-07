컴투스홀딩스, 모바일 신작 '프로젝트 D' 글로벌 퍼블리싱 계약

전략 디펜스 게임…내년 출시 목표

컴투스홀딩스는 붐캣스튜디오가 개발 중인 신작 모바일 게임 '프로젝트 D'(가제)의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

전략 디펜스 게임 '프로젝트 D'(가제). 컴투스홀딩스 제공 AD 원본보기 아이콘

'프로젝트 D'는 귀엽고 아기자기한 캐릭터들이 등장하는 전략 디펜스 게임이다. 한손으로 간편하게 회전 조작을 즐길 수 있으며, 캐릭터들은 전투 중 합성·조합이 가능해 긴장감과 재미를 동시에 선사한다. 기존 디펜스 게임에서는 찾아보기 힘든 빌리지 시스템은 물론이고, 친구와 함께 성장하는 소셜 기능이 더해진다. 내년 출시를 목표로 한다.

컴투스홀딩스 관계자는 "전략 디펜스 게임뿐만 아니라 메트로배니아, 퍼즐, 수집형 역할수행게임(RPG) 등 다양한 장르의 게임으로 퍼블리싱 라인업을 확장해 나가고 있다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



