광주서 독감 환자 급증…“11월 초 예방접종 서둘러야”

광주지역에서 인플루엔자 환자가 예년보다 빠르게 늘어나자 광주시가 시민들에게 예방접종 참여를 당부했다. 올해는 유행 시기가 2개월가량 앞당겨져 확산이 이어지고 있다.

광주지역 한 의료기관에서 시민이 인플루엔자 예방접종을 받고 있다. 광주시 제공

7일 광주시와 질병관리청에 따르면 올해 43주차(10월 19~25일) 인플루엔자 의사 환자 분율은 13.6명으로 전년 동기(3.9명)보다 3배 이상 높았다. 앞서 질병관리청은 40주차(10월 초) 인플루엔자 의사 환자 분율이 12.1명으로 유행기준인 9.1명을 초과함에 따라 지난 10월 17일 유행주의보를 발령했다.

광주시는 항체 형성에 약 2주가 걸리는 만큼 11월 초가 접종 적기라며 서둘러 예방접종을 받을 것을 권고했다. 시는 7일 빛고을노인건강타운, 10일 효령노인복지타운에서 보건소·감염병관리지원단과 함께 무료 예방접종 홍보 캠페인을 연다.

인플루엔자 무료 예방접종은 65세 이상 어르신, 임신부, 생후 6개월~13세 어린이 등을 대상으로 2026년 4월까지 실시된다. 장애인·의료급여수급권자·국가유공자는 12월 5일까지 접종 가능하다. 광주지역 지정의료기관 690곳에서 예방접종을 받을 수 있으며, 세부 정보는 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인할 수 있다.

강윤선 공공보건의료과장은 "올해 인플루엔자 유행이 예년보다 빨라 고위험군은 반드시 예방접종에 참여해야 한다"며 "실내 환기, 손 씻기, 마스크 착용 등 기본 감염병 예방수칙도 지켜달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자



