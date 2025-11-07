'전구체 기술력 공인' 엘앤에프, 국산화 연구개발 본격 추진

산업부 전기전자 분야 '소부장 으뜸기업' 선정

136억원 규모 '전구체 국산화' 과제 수주

글로벌 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프가 이차전지 핵심 원료인 전구체 기술력을 인정받고 정부 국책과제도 수주하며 기술 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

최수안 엘앤에프 대표가 지난달 29일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '2025 소부장 뿌리 산업 유공 포상 시상식'에서 지정서를 받고 있다.

엘앤에프는 '하이·미드니켈 다결정 및 단결정 양극 전구체 제조 기술력'을 인정받아 전기전자(이차전지) 분야 '2025 소재·부품·장비 으뜸기업'으로 공식 선정됐다고 7일 밝혔다. 지난달 29일 경기 고양 킨텍스에서 개최된 '2025 소재·부품·장비·뿌리 산업 유공 포상 시상식'에서 지정서를 받으며 이차전지 핵심 소재 분야 기술력을 공인받았다.

'소부장 으뜸기업'은 산업통상부가 핵심 전략기술 분야에서 세계 수준의 기술력과 성장성을 보유한 기업을 발굴해 글로벌 대표 기업으로 육성하기 위해 지정하는 제도다. 선정 기업에는 기술개발 정부 출연금과 함께 수요기업과의 양산 테스트, 설비 투자, 규제 대응 등 실질적인 지원이 제공된다.

또 엘앤에프는 산업부의 '소재부품기술개발사업(2차)'에도 선정돼 본격적인 연구개발에 착수했다. 이번 연구는 지난 8월부터 2028년 12월까지 총 136억원 규모로 진행된다. 전구체 국산화 생태계 구축을 목표로 하며, 엘앤에프는 컨소시엄 총괄 주관기관으로 사업 전반의 운영과 참여기관 간 기술 협력을 지원한다. 아울러 비황산염 전구체 개발 및 실증 평가 등 핵심 연구를 직접 수행한다.

구체적으로 엘앤에프는 본 과제를 통해 원재료 및 니켈 함량 65% 이하 전구체 국산화를 추진한다. 또한 4.45V 이상 고전압에서 200㎃h/g 이상의 방전용량을 구현할 수 있는 친환경 전구체 제조 공정 기술 확보를 목표로 하고 있다.

박선홍 엘앤에프 원료개발연구소장은 "이번 으뜸기업 지정은 양극재 기술력과 함께 핵심 원료인 전구체 기술까지 확보한 엘앤에프의 역량이 국가 핵심 전략기술로 공식 인정받은 의미 있는 성과"라며 "엘앤에프는 친환경 국책과제 추진 등을 통해 기술적 난제를 돌파하고, 글로벌 공급망 재편 시대에 핵심 소재의 완전한 기술 자립을 이루어 국내 이차전지 산업의 초격차를 선도해 나가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



