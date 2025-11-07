본문 바로가기
젝시믹스, 대만 타이베이 최대 백화점 '입성'

박재현기자

입력2025.11.07 09:28

러닝 외 골프·비즈니스 카테고리 등 선봬

애슬레저 기업 젝스믹스는 대만 타이베이에 위치한 퍼시픽 소고(SOGO) 백화점 중샤오점에서 팝업을 진행한다고 7일 밝혔다.


퍼시픽 소고 백화점 중샤오점은 해외 유수의 패션 뷰티 브랜드들이 앞다퉈 입점하는 대만 내 가장 큰 프리미엄 백화점이다. LG와 삼성을 비롯해 설화수, 라네즈, 이니스프리, 헤지스, MLB, 정관장 등 국내 브랜드들도 많이 입점한 곳이다.

젝시믹스 대만 1호 매장 전경. 젝시믹스 제공

원본보기 아이콘

오는 18일까지 진행되는 이번 팝업에는 현지에서 인기 높은 러닝 RX 시리즈를 비롯해 다양한 애슬레저 의류들을 선보인다. 특히 골프웨어와 비즈니스웨어 등의 카테고리를 엄선해 대만 고객들을 만난다.

다양한 국제 골프 대회를 개최하는 대만은 타이베이와 가오슝 인근 지역을 중심으로 관련 인프라가 잘 구축되어 있어 골프를 즐기는 이들이 매년 증가하는 추세다.


이번 팝업을 계기로 젝시믹스는 기존 여성, 남성 스포츠 웨어뿐만 아니라 다양한 패션 카테고리로 판매 제품을 강화해나갈 계획이다.


젝시믹스 관계자는 "지난 3월 타이중 친메이 백화점을 시작으로 총 3개의 정식매장을 오픈하는 등 온라인뿐 아니라 오프라인에서도 시장 선점을 위해 공격적인 행보를 진행 중"이라며 "대만 애슬레저 시장에서의 입지전적인 브랜드로 발돋움할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

