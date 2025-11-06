김범준 COO "네이버, 검색에서 AI 에이전트로 정체성 바꾸겠다"

네이버가 기존의 검색 위주 서비스에서 벗어나 인공지능(AI) 에이전트로의 변모를 시도한다. 챗GPT와 같은 AI 챗봇이 검색엔진을 대체할 것이라는 전망이 나오는 상황에서 서비스 전반에 AI 에이전트를 적용하겠다는 취지다.

김범준 네이버 최고운영책임자(COO)는 6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 네이버의 연례 콘퍼런스 '단25(DAN25)' 발표를 마친 뒤 기자회견을 통해 "네이버의 그간 정체성이 원하는 것을 찾아주는 검색 서비스였다"면서 "고객이 원하는 것을 수행까지 하는 에이전트 서비스로서 네이버의 정체성을 바꾸겠다"고 말했다.

김범준 네이버 최고운영책임자(COO)가 6일 오전 서울 강남구 코엑스에서 개최된 네이버의 연례 콘퍼런스 '단25(DAN25)'에서 기조연설을 하고 있다. 네이버 제공

네이버는 내년 1분기 네이버플러스 스토어에 쇼핑 에이전트를 출시할 예정이다. 이어 2분기에는 통합검색에 AI 에이전트를 적용한 'AI 탭'을 선보이고, 통합 AI 에이전트인 '에이전트 N'은 3분기 중 공개할 예정이다. 김 COO는 "에이전트 서비스는 시범적, 점진적으로 확대해 나갈 것"이라며 "쇼핑을 필두로 복수의 영역에서 AI 에이전트를 선보일 것"이라고 부연했다.

오픈AI, 구글 등 해외 서비스 사업자의 AI 에이전트와 차별점에 대해서는 "구글이나 챗GPT의 경우 직접 쇼핑 서비스를 하지 않는다. 크롤링해서 데이터를 보여주는 것은 가능하지만 적절한 시점에서 도와주는 것은 네이버만 할 수 있다"고 강조했다.

에이전트 AI의 해외 진출과 관련해서는 해외에서 서비스 중인 네이버의 다른 서비스에 적용될 수 있다고 시사했다. 김 COO는 "포쉬마크와 스페인 왈라팝, 웹툰엔터테인먼트 등 글로벌 서비스에서의 AI 에이전트는 모두 다른 양상을 보일 것"이라고 전했다.

당초 올해 중 공개될 예정이던 쇼핑 AI 에이전트 출시가 내년 1분기로 지연된 것에 대해 "아쉽게 생각한다"면서 "에이전트의 완성도를 높이고 통합 에이전트라는 프레임을 만드는 게 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

앞서 김 COO는 이날 단25에서 기조연설을 통해 에이전트 N에 대해 "사용자를 입체적으로 이해해 필요할 때 자연스럽게 제안하고 실행하는 에이전트"라며 "모든 서비스가 유기적으로 연결되는 '심리스(매끄러운)'한 경험이 에이전트 N의 핵심"이라고 소개했다.

최수연 네이버 대표도 에이전트 N에 대해 "사용자는 어떤 검색어를 입력할지 고민하지 않고 에이전트 N과의 대화만으로 AI 에이전트가 사용자의 의도를 파악해 원하는 콘텐츠와 상품, 서비스로 연결하고 실제 행동까지 수행할 것"이라고 강조했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



