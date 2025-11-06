[포토] 문애리 이사장, '여성, AI 그리고 과학 리더십의 미래' 강연

문애리 한국여성과학기술인육성재단 이사장이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '과학·기술 대전환 : 인공지능 시대와 여성 인재'를 주제로 강연하고 있다.







