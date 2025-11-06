[포토] 패널토론 진행하는 이복실 부원장

이복실 국가경영연구원 부원장이 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에서 '대전환 시대, 대한민국에 필요한 리더십은'을 주제로 패널토론을 하고 있다.







