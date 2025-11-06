전북도, 19일까지 '내년 축사시설 현대화사업' 신청

"축산업 경쟁력 강화"

전북도가 오는 19일까지 '2026년 축사 시설 현대화사업' 신청을 받는다.

6일 도에 따르면 이번 사업은 축산업 경쟁력 강화를 위해 마련됐으며 노후 축사를 신축하거나 개보수하고 스마트 축산 시설을 구축하는 데 필요한 자금을 지원해 보다 쾌적하고 효율적인 축산 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

신청 대상은 축산업 허가 또는 등록을 받은 농가 및 농업법인이며, 농장 실무경력이 3년 이상이거나 축산 관련 학과 졸업자는 신규 진입 농가도 신청할 수 있다.

지원 방식은 융자 80%, 자부담 20%이며, 금리는 중소규모 농가는 연 1%, 대규모 농가는 연 2%가 적용된다. 상환 조건은 5년 거치 후 10년 분할 상환이다.

지원 대상 농가는 축사 신축·개보수, 환기·온습도 조절 등 환경 개선 시설, ICT 기반 스마트 축산 시스템 도입 등 다양한 시설을 구축할 수 있다.

사업 참여를 희망하는 농가는 신청서와 사업 계획서 등 관련 서류를 가지고 축사 소재지 읍·면·동 행정복지센터에 방문해 신청하면 된다.

도는 이달 중 대상자를 최종 선정하고, 내년 1월부터 융자 실행 및 사업 추진에 들어갈 계획이다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 "이번 사업은 축산 환경 개선을 넘어 스마트 축산 기반을 확립하는 핵심 사업이다"며 "도내 축산업의 지속가능성과 경쟁력 강화를 위해 농가의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





