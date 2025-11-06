본문 바로가기
대전 '갑천생태호수공원', 새로운 도심 명소로 급부상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.06 06:44

개장 한 달 만에 방문객 22만명 돌파

가족·연인 단위 방문객 많이 찾아

갑천생태호수공원(사진=대전시 제공)

갑천생태호수공원(사진=대전시 제공)

가족·연인 단위 방문객이 많이 찾는 대전 갑천생태호수공원이 개장 한 달여 만에 누적 방문객 22만 명을 돌파하며 시민들의 새로운 도심 명소로 자리 잡고 있다.


지난 9월 말 임시 개장했지만, 하루 평균 7000명, 주말에는 최대 2만 명까지 방문하는 추세로 전체 방문객 중 약 70%가 가족·연인 단위 방문객으로, 주말 나들이, 산책과 사진 촬영, 야간경관 감상의 목적으로 공원을 찾았다.

특히 추석 연휴 기간(10월 3~12일)에는 10일간 12만 명이 방문해 주차장 만차와 진입로 혼잡이 이어졌으며, 연휴 마지막 날에는 1km 이상 차량 정체가 발생할 정도로 시민들의 발길이 끊이지 않았다.


대전시는 급증하는 공원 이용 수요에 대응하기 위해 환경 정비 및 시설 안전관리 등 현장 관리 체계를 보완하고, 쓰레기 되가져가기 캠페인 실천으로 시민 참여형 관리 활동을 지속 추진하여 쾌적한 공원 환경을 유지할 계획이다.


갑천생태호수공원(사진=대전시 제공)

갑천생태호수공원(사진=대전시 제공)

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "개장 한 달 만에 22만 명이 찾은 것은 갑천호수공원이 시민들의 새로운 도심 명소로 자리 잡았다는 의미"라며 "내년 봄 정식 개장 시점에는 편의시설 확충과 함께 문화·체험 프로그램을 알차게 구성해 시민 만족도를 더욱더 높이겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
