다카이치 총리, 각료 급여 인하 추진…총리 보수 최대 1000만원 삭감

문제원기자

입력2025.11.05 20:09

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자민당 총재선거서 각료 급여 폐지 시사

다카이치 사나에 일본 총리가 총리와 장관에게 지급되는 급여를 삭감할 방침이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 5일 보도했다.


다카이치 총리, 각료 급여 인하 추진…총리 보수 최대 1000만원 삭감
일본에서 국회의원은 매달 세비 129만4000엔(약 1218만원)을 받는다. 여기에 총리는 115만2000엔(약 1084만원), 각료는 48만9000엔(약 460만원)을 각각 추가로 수령한다. 총리와 각료는 대부분 여당 국회의원으로 업무 강도가 높아 더 많은 보수를 받는다.

기하라 미노루 관방장관은 구체적인 급여 삭감액은 검토 중이라고 설명했다.


다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거에서 "총리를 포함해 각료 급여를 폐지할 것"이라고 언급한 바 있다.


닛케이는 삭감이 실현되면 총리의 경우 월급이 최대 115만엔가량이 줄어든다고 전했다.

닛케이는 "다카이치 총리는 유신회가 호소하는 살을 에는 개혁에 따라 삭감 정책을 실천해 유신회와 신뢰 관계를 높이려는 것으로 보인다"고 전했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
