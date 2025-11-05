[2025국감]김현지 출석 공방에 운영위 파행…"나와라" vs "스토커"

운영위, 인권위·국회사무처 국정감사



국회 운영위원회가 5일 국가인권위원회, 국회 사무처 등에 대한 국정감사에서도 김현지 대통령실 제1부속실장에 대한 증인 채택 문제로 파행했다. 대통령실에 대한 국정감사를 하루 앞두면서 여야의 갈등이 최고조에 달한 것이다.

운영위는 이날 국가인권위원회, 국회사무처 등에 대한 국감을 진행했지만, 여야는 오전부터 김 실장 증인 채택 문제로 언쟁을 주고받았다.

주진우 국민의힘 의원은 "이재명 대통령 재판도 다 멈춰있는데, 김 실장에 대한 국감도 멈춰야 하냐"며 "국감에는 성역이 없어야 한다. 김 실장을 불러 성역이 없다는 것을 보여줘야 한다"고 지적했다.

백승아 민주당 의원은 "국민의힘이 스토커처럼 김 실장에게 집착하고 있다. 김 실장 증인 요구는 불순한 의도가 보인다"며 "윤석열 전 대통령 이슈를 덮고 이재명 정부를 힘들게 하려는 것"이라고 주장했다.

서지영 국민의힘 의원은 "김 실장은 국감 첫날 단말기를 두 차례 바꿨고, 이 대통령이 민주당 대표 시절 쌍방울 불법 대북 송금 사건으로 수원지검에 출석한 날에도 휴대전화를 교체했다"며 "이 대통령의 범죄 역사에 항상 등장하기 때문에 의혹을 해소하기 위해 국감 출석을 요구하는 것"이라고 언급했다.

이에 민주당 의원들은 서 의원의 표현에 대해 강하게 항의했고, 김 위원장도 "국감 목적에 맞는 질문을 해달라"고 제동을 걸었다. 그러나 여야 간 고성이 계속되자 "의제와 관계없는 질의를 하지 말아달라"며 30분간 정회를 선언했다.

이 밖에도 주 의원은 민주당이 운영하는 민주파출소를 거론하며 "집권 여당이 국민을 상대로 신고를 유도하고 처벌하라고 수사기관을 압박한다"며 "북한 5호 담당제처럼 국민이 국민을 감시하는 것이고, 입틀막('입을 틀어 막다'의 줄임말)하는 것"이라고 주장했다.

이에 김준혁 민주당 의원은 "다른 당의 모습을 북한 정권과 비유하면서 색깔론으로 가는 것은 올바르지 않다"고 지적했고, 같은 당 문진석 의원도 "국민의힘에서도 맞불 조직을 만든다고 한다"며 즉각 반발했다.

특검의 수사를 받다가 사망한 양평 공무원 사건과 관련해 곽규택 국민의힘 의원은 "중대성을 볼 때 인권위에서 당연히 직권조사해야 하는 사안"이라며 신속한 조사를 촉구했다.





