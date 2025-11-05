한화솔루션, 3분기 영업손실 74억…적자 폭 감소

신재생에너지 4분기 연속 흑자

케미칼, 기초 원료 가격 하락해 적자폭↓

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 28,750 전일대비 5,050 등락률 -14.94% 거래량 8,488,310 전일가 33,800 2025.11.05 14:23 기준 관련기사 상승 흐름에 제대로 올라타볼까? 투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능한화큐셀, 'APEC CEO 서밋'서 AI 기반 에너지관리 비전 공개 전 종목 시세 보기 close 은 올해 3분기 연결 기준 매출 3조3644억원, 영업손실 74억원을 각각 기록했다고 5일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 22.5% 증가하고, 영업손실은 전년 동기(803억원) 대비 적자 폭이 감소했다.

사업 부문별로 보면, 신재생에너지 부문은 매출 1조7515억원, 영업이익 79억원을 기록했다. 태양광 모듈 판매 감소에도 불구하고 미국 주택용 에너지 사업 확대, 개발자산 매각 및 EPC 매출 증가로 흑자 기조를 이어갔다.

케미칼 부문은 매출 1조1603억원, 영업손실 90억원을 기록했다. 기초 원료 가격이 하락했지만 주력 제품의 판매가격이 견조세를 보이면서 스프레드가 확대되고 적자 폭이 줄었다.

첨단소재 부문은 매출 2579억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 경량복합소재 주요 고객사의 하계 운휴 영향에도 태양광 소재의 저수익 시장 판매 조정, 미국 공장 원가 구조 개선을 통해 흑자를 유지했다.

정원영 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "4분기 신재생에너지 부문은 미 세관의 공급망 점검 등 통관 규제 강화 기조로 미국 모듈 공장 저율 가동 및 판매량 감소가 불가피할 것으로 예상된다"며 "케미칼 부문은 정기보수, 계절성에 따른 수요 부진으로 적자 폭이 다시 확대될 것"이라고 설명했다.





