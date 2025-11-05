이재태 전남도의원 "다문화학생 학교폭력, 대책 부재 심각"

"9월 기준, 이미 전년 59%"… 피해 증가세 우려

전담창구·상담인력 등 맞춤형 대응 시급

전남도의회 이재태 의원(더불어민주당·나주3)은 4일 열린 전남도교육청 행정사무감사에서 다문화학생을 대상으로 학교폭력 피해가 꾸준히 발생하고 있음에도, 도교육청의 대응체계가 미흡하다고 지적했다.

전남도교육청이 제출한 자료에 따르면 다문화학생 학교폭력 피해자는 2023학년도 153명, 2024학년도 130명, 2025학년도(9월 기준) 77명으로 집계됐다.

이재태 전남도의원 AD 원본보기 아이콘

이 의원은 "2025년 수치는 9월 기준임에도 이미 전년 대비 59% 수준에 달한다"며 "연말까지 환산하면 오히려 증가할 가능성이 높고, 실제로는 은폐나 미신고 사례도 적지 않을 것"이라고 밝혔다.

피해 유형은 언어폭력과 신체폭력이 3년 연속 가장 많았으며, 사이버폭력 피해도 반복되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 도교육청은 다문화학생 전담 신고창구나 통역 상담체계, 전문상담 인력 등을 충분히 확보하지 못한 것으로 지적됐다.

학교급별로는 중학생 피해가 2025학년도 기준 47%(28명)로 가장 높은 비율을 차지했지만, 중학생을 대상으로 한 예방·회복 프로그램이나 다문화 전문상담사 배치 등 구체적인 대응체계는 사실상 전무한 상태다.

이 의원은 행정사무감사에서 ▲다문화학생 학교폭력 통계의 별도 관리 ▲중학교 집중 관리체계 구축 ▲온라인·다국어 신고 플랫폼 마련 ▲전담 상담인력 배치 ▲피해학생 회복 지원 프로그램 운영 등을 제안했다.

그는 "다문화학생은 언어장벽과 문화적 고립 속에 침묵을 강요받고 있다"며 "전남교육청은 '일반 학생 평균 정책'이 아닌 '맞춤형 보호체계'로 전환해야 한다"고 강조했다.

이에 대해 김영신 교육국장은 "다문화학생을 위한 학교폭력 예방 프로그램을 강화하고, 전문상담사 인원 증원과 지역별 관리 체계를 종합적으로 추진하겠다"고 답했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>