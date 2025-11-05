삼일PwC "'신기술 추진동력' 팹리스, 투자 활성화 필요"

국내 팹리스 분야 현황·생태계 강화 대응전략 보고서

투자 유치·파운드리 연계·수요 확보 방안 제시…"M&A 지원 필요"

반도체 수출이 사상 최대치를 기록한 가운데 메모리와 비메모리 간 수출 비중 격차도 커지고 있다. 특히 반도체 설계 분야인 팹리스는 세계 시장 점유율이 약 1%에 그쳐, 투자 활성화 및 지원이 절실하다는 지적이 나온다.

5일 삼일PwC는 국내 반도체 설계 분야인 팹리스(Fabless) 산업의 현황과 발전 방안을 제시한 'K팹리스 일병 구하기' 보고서를 발간했다고 밝혔다.

보고서에 따르면 지난 9월까지 반도체 수출에서 메모리 비중이 66%를 차지했다. 과거 5년 평균 60%보다 늘어나 메모리 편중 현상이 심화했다. 반면 세계 반도체 시장의 76%를 차지하는 비메모리 분야에선 글로벌 선진국과 경쟁력 격차가 여전히 컸다. 세계 2위 삼성전자가 있는 파운드리와 달리, 팹리스의 세계시장 점유율은 약 1%에 불과하다.

보고서는 생성형 인공지능(AI)이 그래픽처리장치(GPU) 호황을 불러온 것처럼 향후 자율주행차와 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨터 등 신기술의 지평이 열리면 해당 분야에 최적화된 새로운 시스템 반도체 설계 수요가 파생될 것으로 예상했다. 팹리스 생태계 부진은 반도체 시장뿐만 아니라 이에 기반한 첨단산업 성장 동력 상실로 이어질 수 있다는 지적이다.

보고서는 국내 팹리스 스타트업들이 직면한 주요 문제점으로 ▲저조한 투자 유치 ▲생산 과정의 진입 장벽 ▲수요처 부족 등을 지목했다. 한국의 전체 연구개발(R&D) 규모가 미국과 중국 등 기술 선진국과 비교해 현저히 낮고, 상당수 스타트업의 투자 유치가 초기 단계에 머물러 있다. 또 제품 설계 완료 후에도 실제 생산할 파운드리 업체 확보에 어려움을 겪고 있으며, 초기 고객 확보 부족으로 해외 시장 진출을 위한 참고기준(레퍼런스) 구축에도 한계를 보인다고 짚었다.

보고서는 국내 팹리스 생태계 활성화를 위해 다음과 같은 대응 방안을 제시했다. 우선 공공과 민간의 투자 활성화다. 모태펀드 등 공공자금 의존도가 높은 국내 벤처투자 업계 특성상 정책금융 확대가 필수적이며 민간 투자를 끌어들일 수 있는 환경을 조성해야 한다.

둘째, 국내 파운드리와의 연계를 위해 공공 파운드리 도입 또는 공동개발 프로젝트를 제안하는 것이다. 보고서는 "글로벌 파운드리 1위 대만 TSMC가 신생 기업이었을 때 공공 파운드리 역할을 수행하며 대만의 반도체 생태계 육성에 기여했다"고 전했다.

셋째로, 초기 수요 확보를 지원하는 방안이다. 이를 위해 국내 팹리스가 개발한 제품을 정부 기획 프로젝트에 시범 도입하거나 민간 수요처에 인센티브를 제공하는 방안이 제시됐다.

마지막으로는 전략적 인수합병(M&A)이다. 보고서는 "더 나은 기술력을 가진 국내외 업체들을 인수해 내실을 다지고 외연을 확장하는 두 마리 토끼를 확보할 수 있다"고 강조했다.

정재국 삼일PwC 기술·미디어·통신(TMT) 산업 리더(파트너)는 "글로벌 주요 반도체 기업들은 핵심 기술 확보와 빠른 시장 선점을 위해 업체 간 합종연횡이 활발하다"며 "국내에서도 거래 과정의 규제 완화와 적절한 정책 금융 및 세제 지원으로 원활한 팹리스 M&A를 지원해야 한다"고 말했다.

보고서에 대한 상세한 내용은 삼일PwC 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



