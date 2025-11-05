본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스닥, 7.29P 내린 919.28 출발(0.79%↓)

김대현기자

입력2025.11.05 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥, 7.29P 내린 919.28 출발(0.79%↓)





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

젠슨황 덕분에 창업문의 폭주…"물 들어온다고 노 안젓는다"

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

보험사 자본성증권 발행 9조원… 올해도 '역대 최대' 찍은 배경은

새로운 이슈 보기