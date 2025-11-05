신한 글로벌탄소중립솔루션 펀드, 1년 수익률 92.52%

신한자산운용은 '신한글로벌탄소중립솔루션펀드'가 1년 수익률 92.52%를 기록했다고 5일 밝혔다.

높은 수익률에 힘입어 올해 들어 신규 자금 540억원이 유입됐다. 인공지능(AI)과 탄소중립을 결합한 대표 글로벌 주식형 펀드로 자리매김했다.

최근 미국 시장은 빅테크 기업의 3분기 호실적과 함께 AI 인프라 투자가 확대되며 주가 상승세를 이어가고 있다. 신한자산운용은 이러한 흐름 속에서 AI 반도체 하드웨어, 전력망, 원전 등 구조적 성장 테마 중심으로 선제적인 투자 비중을 확대하며 장기적인 성과 창출을 지속하고 있다.

신한글로벌탄소중립솔루션펀드는 AI 인프라(반도체·서버·전력망), 재생에너지 및 수소경제(태양광·ESS·수소발전), 피지컬 AI(전기차·자율주행·로보틱스), 순환경제(재활용·에너지 효율화) 등 탄소중립 사회 실현에 기여하는 글로벌 핵심 산업군에 선별 투자한다.

해당 펀드는 약 40~50개 글로벌 대표 기업 중심의 포트폴리오를 구성하며, AI 생태계에 포함된 국내 대표 기업에도 투자함으로써 국가 간 균형 잡힌 포트폴리오를 운용하고 있다. 외화자산의 약 80% 수준을 환헤지해 환율 변동성을 관리하고, 안정성과 수익성의 균형을 추구하는 운용 전략을 유지하고 있다.

주요 투자종목은 ▲테슬라 ▲엔비디아 ▲컨스텔레이션 에너지 ▲마이크론테크놀로지 ▲삼성전자▲GE 버노바 등이다. 이들 기업은 AI 반도체·데이터센터 인프라·친환경 전력·원전 산업 등 'AI + 에너지 전환'의 핵심 가치 사슬에 속한 글로벌 선도기업으로, 기술혁신과 에너지 효율화를 동시에 이끌며 탄소중립 시대의 구조적 성장 기회를 대표한다.

신한자산운용 주식운용본부 김주영 이사는 "국내 주식시장은 AI 산업 주도 성장과 신정부 정책 기대감, 외국인 매수세 유입 등으로 당분간 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "신한 글로벌탄소중립솔루션 펀드는 기술혁신과 ESG 가치를 결합한 지속성장형 투자상품으로, 앞으로도 안정적 초과 성과를 이어갈 것"이라고 덧붙였다.





