"시민이 안심할 든든한 고양시"… 고양시-제60보병사단, 통합방위 MOU 체결

이종구기자

입력2025.11.05 08:01

관군 협력 기반 구축
통합방위 역량 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 4일 시청 열린시장실에서 제60보병사단(사단장 이명철)과 지역 안보태세 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이동환 고양특례시장(왼쪽)이 지난 4일 이명철 제60보병사단장과 지역 안보태세 강화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 고양특례시 제공

이번 협약은 관·군 간 상호 협력체계를 공고히 하여 전·평시 통합방위태세를 확립하고, 위기상황 발생 시 신속하고 체계적인 대응 기반을 마련하기 위한 것이다.


협약식에는 이동환 고양특례시장과 이명철 제60보병사단장이 참석했으며 양 기관은 지역 방위와 훈련 및 정보공유, 시설·장비 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.

특히 고양특례시는 사단의 원활한 통합방위작전 수행과 부대 운영을 지원하고 제60보병사단은 시의 안보 유지와 재난·안전 대응, 관·군 협력 활동을 적극 뒷받침하기로 했다. 양 기관은 앞으로도 상호 신뢰와 우호 협력을 기반으로 한 실질적인 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.


이동환 고양특례시장은 "이번 협약은 지역 안보를 한층 더 굳건히 하는 뜻깊은 계기"라며 "관·군이 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 시민이 안심할 수 있는 든든한 고양시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.


한편, 고양특례시는 통합방위협의회 운영, 을지연습 등 민·관·군·경·소방이 함께하는 협력체계를 지속적으로 강화하며 지역 통합방위 역량 제고를 위한 다양한 정책을 추진 중이다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
