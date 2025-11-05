본문 바로가기
경기교육청 '학교업무 효율화 자료집' 보급

이영규기자

입력2025.11.05 07:39

경기도교육청이 '학교업무 효율화 3종 자료'를 교육 현장에 보급한다.


도교육청이 이번에 보급하는 자료는 ▲학교업무지원 자동화 프로그램 ▲업무추진 길라잡이 ▲학교업무 자가 진단 도구 등이다.

학교업무지원 자동화 프로그램은 반복적이고 정형화된 학교 행정업무를 자동화해 처리해주는 도구로, 교원업무 경감과 행정 오류 감소, 업무의 정확성을 높일 수 있도록 개발했다.


경기도교육청 남부청사

경기도교육청 남부청사

업무추진 길라잡이는 웹(WEB) 기반 자료로 업무별로 해당 업무를 명확하게 안내할 수 있도록 종합 지침서(매뉴얼)로 구성했다. 연간 및 월별 업무추진 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 안내하고, 업무 관련 지침, 계획, 법령, 양식 등의 자료를 길라잡이에서 바로 내려받을 수 있도록 제작했다.


학교업무 자가진단 도구는 학교가 스스로 현재의 업무 시스템과 구조를 진단·분석한 후 개선점을 찾아내도록 돕는 프로그램이다.

도교육청 관계자는 "앞으로도 학교 현장의 의견을 적극 수렴하고 지속적인 학교업무 효율화 자료 개발과 보급에 힘쓸 계획"이라며 "이를 통해 학교 현장의 자율성과 역량 강화를 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
