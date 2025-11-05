[날씨]당분간 큰 일교차…낮 최고기온 16∼22도

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

수요일인 5일 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많겠다.

서울 광화문광장에서 패딩을 입은 시민과 겉옷을 벗은 시민이 나란히 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 16∼22도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 1∼11도, 최고 15∼20도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 각별한 주의가 필요하다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 6.4도, 인천 7.4도, 수원 4.0도, 춘천 2.1도, 강릉 9.9도, 청주 6.1도, 대전 5.3도, 전주 6.6도, 광주 8.4도, 제주 15.3도, 대구 6.0도, 부산 12.7도, 울산 8.7도, 창원 10.8도 등이다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천, 경기 남부, 충남은 밤에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



