영풍 석포제련소 이전 논의에 주민 반발…"지역 생존권 위협"

"환경단체 주장 치우친 행정" 비판

경북 봉화군과 인근 강원도 태백시 주민들이 정부와 경북도의 영풍 석포제련소 이전·폐쇄 논의에 반발하며 생존권 보장을 요구했다.

봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회(공투위)는 4일 경북도청 앞에서 집회를 열고 "일부 환경단체의 주장에 치우친 행정이 지역의 생존을 위협하고 있다"며 이같이 촉구했다.

경북 봉화군과 강원도 태백시 주민들로 구성된 ‘봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회’(공투위) 관계자들이 4일 경북도청 앞에서 영풍 석포제련소 이전·폐쇄 논의 중단을 촉구하며 집회를 열고 있다. 공투위 제공 AD 원본보기 아이콘

공투위는 성명서를 통해 "석포제련소는 반세기 넘게 대한민국 산업화를 이끌어온 핵심 기반시설이자 지역 주민의 생명줄"이라며 "제련소가 사라지면 지역경제와 공동체가 무너질 것"이라고 주장했다.

또 "제련소는 2019년부터 매년 1000억원가량을 투자해 폐수 무방류 시스템과 오염 확산 방지시설을 구축하는 등 환경 개선 노력을 이어왔다"며 "인근 하천에서 수달이 서식하는 등 환경이 개선되고 있다"고 밝혔다.

공투위는 주민이 논의 과정에서 배제된 점도 문제로 지적했다. 이들은 "정부는 아픈 곳을 치유하는 의사가 돼야지 칼을 드는 존재가 돼선 안 된다"며 "경상북도는 주민·제련소·지역사회가 상생할 수 있는 해법 마련에 나서야 한다"고 요구했다.

공투위 관계자는 "봉화군민과 태백시민은 제련소와 운명을 함께하며 일방적 희생을 결코 받아들이지 않을 것"이라며 "주민들이 단결해 끝까지 싸우겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



