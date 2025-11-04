PK 찾은 장동혁 "가덕도신공항 적기 개항 위해 끝까지 지원"

국민의힘, 부울경 민생예산 협의회서

"부울경 잘돼야 대한민국 경제 살아나"

장동혁 국민의힘 대표는 4일 부산·울산·경남(PK) 지역을 찾아 가덕도 신공항 건설 및 적기 개항을 위한 당 차원의 지원을 약속했다.

장 대표는 이날 경남 창원 경남도청에서 열린 부·울·경 지역민생 예산정책협의회에서 "가덕도 신공항은 단순한 공항이 아니라 글로벌 물류 허브의 핵심 인프라가 될 것"이라며 "적기에 개항되도록 끝까지 지원하겠다"고 밝혔다.

4일 경남 창원시 경남도청에서 열린 국민의힘-부산·울산·경남 지역민생 예산정책협의회에서 장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "부·울·경은 대한민국 산업의 심장이자 수출 경제 전진기지"라며 "부·울·경이 지역적 특성을 잘 살려서 더 크게 성장할 수 있도록 할 수 있는 모든 뒷받침을 적극적으로 하겠다"고 말했다.

또 "조선, 자동차, 기계, 석유화학과 같이 대한민국 경제를 떠받치는 대들보 산업이 이곳에 몰려있고 금융, 우주, 원전 등 미래 산업도 이곳에서 도약을 준비하고 있다"며 "부·울·경이 잘돼야 우리 경제가 살아나고 대한민국 균형 발전도 실현된다"고 강조했다.

부산시가 추진해 온 '부산 글로벌 허브 도시 조성 특별법' 제정 추진도 약속했다. 장 대표는 "물류, 금융, 해양 산업 등 부산의 강점을 살리는 '부산 글로벌 허브 도시 조성 특별법' 통과에 총력을 다하겠다"며 "인프라와 다른 기관이 함께 가는 해양수산부의 온전한 이전을 추진해 지역 경제와 국가 균형 발전의 새 장을 열겠다"고 말했다.

울산의 AI 기반 산업 혁신 및 친환경 전환과 소형모듈 원자로 특별법 제정 추진 등 계획도 제시했다. 장 대표는 "부·울·경이 동남권 핵심 거점으로서 경제와 국토의 새로운 성장 축으로 도약할 수 있도록 예산과 정책에 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 원내대표도 "부·울·경 경제가 살아날 때 대한민국 경제도 함께 힘차게 도약했다"며 "가덕도 신공항 건설이나 거제-마산 간 국도 건설 등 지역 산업과 물류 인프라를 살리는 사회간접자본(SOC) 현안 해결이 매우 중요한데 이를 위해 힘을 보태겠다"고 말했다.

이날 정책협의회에는 장 대표와 송 원내대표 등 당 지도부를 비롯해 박완수 경남도지사, 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장 등이 참석했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



