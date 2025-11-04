본문 바로가기
파주시, 트로트 가수 김다현 홍보대사 위촉

이종구기자

입력2025.11.04 16:56

연이은 홍보대사 발굴로 파주시 홍보 한층 풍성

경기 파주시는 4일 가수 김다현을 파주시 홍보대사로 추가 위촉했다고 밝혔다.

김경일 파주시장이 4일 가수 김다현을 파주시 홍보대사로 추가 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

이번 위촉식은 김경일 파주시장과 김다현씨의 가족들이 참석한 가운데 진행됐다. 김다현 씨는 앞으로 2년간 파주시의 주요 정책과 문화·관광을 홍보하고, 지역 행사 등에 적극 참여할 예정이다.


현재 한국과 일본을 오가며 활약 중인 김다현 씨는 '청학동 훈장'으로 알려진 김봉곤 훈장의 막내딸로, 2019년 곡 '꽃처녀'로 데뷔한 트로트 가수이자 국악인이다. 이후 엠비엔(MBN) 경연 프로그램 '보이스트롯' 준우승, 티브이(TV)조선 '내일은 미스트롯2' 3위, 엠비엔(MBN) '현역가왕' 3위 등을 차지하며, 다양한 무대를 통해 국악적 깊이와 대중성을 함께 갖춘 가창력으로 주목받고 있다.

김경일 파주시장은 "트로트 요정 김다현 씨가 파주시의 젊고 활기찬 이미지를 알리는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.


앞서 파주시는 지난 17일 밴드 '두 번째 달', 유튜브 창작자 '젼언니', 가수 '김설'을 홍보대사로 위촉한 바 있다. 이번 김다현 씨의 합류로 파주시 홍보대사단은 한층 풍성해져, 음악·문화·콘텐츠 등 다채로운 분야에서 활약이 기대된다.


현재 파주시 홍보대사에는 가수 송민준, 김성대, 김대훈, 서향, 배우 임대호 등이 함께 활동 중이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
"상품 태그만 안 떼면 되지" 김칫국물 자국에 암내까지…얌체족에 우는 자영업자들

