호텔신라, 3분기 영업이익 114억원…"흑자 전환"

3분기 매출 전년比 0.9% 증가
"수익성 회복에 집중할 것"
호텔신라 가 올해 3분기 면세 사업 적자를 줄이고 호텔·레저 사업 매출을 확대해 실적 개선에 성공했다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 호텔신라는 올해 3분기 영업이익 114억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 지난해 3분기(-170억원) 대비 흑자 전환한 것이다. 같은 기간 매출은 1조257억원으로 전년 대비 0.9% 증가했다.
세부적으로 보면 면세 부문 매출은 8496억원으로 지난해 같은 기간보다 0.6% 늘었다. 국내 시내점 매출은 1.3% 감소했지만 공항점 매출은 2.1% 증가했다. 면세 부문 영업손실은 104억원으로 전년 동기 대비 적자폭이 축소됐다.
호텔·레저 부문 매출은 1761억원으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했고, 영업이익은 218억원으로 0.5% 늘었다. 서울호텔 매출은 전년 대비 12.4%, 신라스테이 매출은 4.7% 증가했다. 반면 제주호텔 매출은 2.3%, 레저부문은 6.5% 감소했다.
호텔신라 관계자는 "면세 부문은 대내외 환경과 면세 시장 변화에 대응해 수익성 회복에 집중할 것"이라며 "호텔·레저 부문은 탄력적인 고객 수요에 대응해 실적 호조를 유지하겠다"고 설명했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
