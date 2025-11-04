한국교육개발원, '대학 경쟁력 강화' 정책 과제 모색

6일, KEDI 교육정책 국제세미나·정책포럼 개최

한국교육개발원이 '혁신·지역 성장·글로벌 협력의 동력으로서의 대학'을 주제로 오는 6일 더 플라자 호텔 다이아몬드홀에서 KEDI 교육정책 국제세미나 겸 제225차 교육정책포럼을 연다.

4일 한국교육개발원은 고등교육이 직면한 과제를 재조명하고 이에 대한 대응 전략과 혁신 방안을 모색하기 위해 이번 세미나를 준비했다고 밝혔다. 주한호주대사관과 공동으로 개최하는 이번 행사에서는 대학 주도의 지역 혁신 및 지속가능한 발전에 영향을 주는 다양한 요인과 쟁점 사항을 살펴보고 한국, 호주, 일본의 대학 성과 제고, 대학 간 협력 및 산학협력 사례를 공유할 예정이다. 이를 통해 지역 대학의 국제화 및 지역 기반 허브로서의 대학의 역할 강화 방안에 대해 논의한다는 계획이다.

이번 세미나는 한국교육개발원 고영선 원장의 개회사와 마틴 워커(Martin Walker) 주한호주 대사대리의 환영사로 시작하며, 이어 기조 강연, 사례발표, 종합토론 및 질의응답 순으로 진행된다.

첫 번째 기조 강연에서는 고 원장이 '고등교육 경쟁력 강화를 위한 핵심과제'를 주제로 우리나라 고등교육의 경쟁력 현황을 분석하고, 경쟁력 강화를 위한 정책적 과제와 나아가야 할 방향을 제시한다. 두 번째 기조 강연에서는 수잔 존스(Susan Jones) 주한호주대사관 교육·연구 참사관이 '호주 고등교육 정책 방향과 혁신 전략'을 주제로 호주 고등교육의 정책적 방향과 시사점을 전반적으로 조명할 예정이다.

이어지는 패널 세션은 김은영 한국교육개발원 글로벌협력실장이 좌장을 맡아 진행되며, 4명의 발표자가 각각 한국, 호주, 일본의 대학의 지속가능성과 경쟁력 강화를 위한 성과 제고 방안, 구체적인 혁신 및 협력 사례를 소개한다. 첫 번째 발표는 '한국 대학 성과의 진단과 과제'를 주제로 한국교육개발원 백승주 연구위원이 인구 구조 변화와 변화하는 산업 구조 내에서 한국 대학의 성과관리에 대한 현주소를 진단하고 성과와 한계점, 개선 방안을 제시할 예정이다.

두 번째 발표는 루카스 월시(Lucas Walsh) 호주 모나쉬대학교 교육학부 교수이자 청년정책·교육실천센터장이 '모나쉬대학교-한국 혁신 파트너십'을 주제로 다룬다. 세 번째 발표에서는 에이미 헌터(Amy Hunter) 호주 디킨대학교 재활용·청정에너지 상용화 허브(REACH) 총괄 이사가 '호주 빅토리아 지역 산학 협력을 통한 연구 상용화'를 주제로, 향후 지속가능한 산학협력 모델과 상용화 전략에 대한 시사점을 논의한다. 마지막 발표는 토시로 오하시(Toshiro Ohashi) 일본 홋카이도대학교 공학부 교수가 '호주-일본 전략적 파트너십 및 인재 양성 협력'을 주제로 발표한다.

한국교육개발원 측은 "이번 세미나는 지역 성장을 주도하는 혁신 허브로서 대학의 역할을 재조명한다"며 "한국·호주?일본의 고등교육 분야 협력 거버넌스 강화를 촉진하고, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 공고히 하는 계기가 되기를 기대한다"고 했다.





