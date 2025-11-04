동서대 라이즈사업단, 산학연협력 EXPO서 상 휩쓸어

교육부 장관상·한국연구재단 이사장상 수상

동서대학교(총장 장제국) 라이즈(RISE)사업단이 '2025 산학연협력 EXPO'에서 교육부 장관상과 한국연구재단 이사장상을 동시에 받았다.

이번 EXPO는 지난 10월 29일부터 31일까지 대구 EXCO 서관에서 교육부, 과학기술정보통신부, 대구시가 공동 주최하고 한국연구재단이 주관해 진행됐다.

'지역혁신 우수사례 경진대회' 시그니처 과제 분야에서 동서대는 'CENTUM Open UIC 기반 부산 공유협업 플랫폼 구축' 과제로 한국연구재단 이사장상(장려상)을 받았다.

이 과제는 동서대 컴퓨터공학과 이현동 교수가 책임자로 나서 글로벌 허브도시 부산 구현을 목표로 했다. 동서대 센텀캠퍼스를 중심으로 부산대, 유관기관, 연구소, 기업 등이 공동 컨소시엄을 구성해 문화관광 및 디지털 테크 분야의 교육, 연구개발, 창업, 대형(GIGA) 프로젝트를 추진하는 것이 특징이다.

심사단은 이 프로그램이 '대학 안팎의 벽 허물기'를 실현하며 지역산업과 지산학연 협력의 선도 모델로 자리잡았다는 점을 높이 평가했다.

또 산학협력 유공자(교육 및 인력양성 부문)로는 컴퓨터공학과 이현동 교수가 교육부 장관상을 수상했다. 이 교수는 공유·협업 교육 체계 설계, 정규·비정규 교육 과정 확대, 우수 사례의 전국 확산, 지자체 연계 프로그램 운영 등을 통해 문제 해결형 창의 인재 양성과 대학의 사회적 책임 실현에 기여한 공로를 인정받았다.

황기현 동서대 라이즈사업단장 겸 산학협력단장은 "이번 EXPO를 통해 동서대의 산학협력 노력이 전국적으로 인정받게 돼 매우 뜻깊다"며 "산학연 협력을 통한 기술개발과 인재양성을 지속적으로 추진해 지역과 함께 성장하는 혁신대학으로 발전하겠다"고 말했다.

'2025 산학연협력 EXPO'는 '지역과 함께 산학연으로 여는 신산업의 미래'를 주제로 357개 기관이 참여해 우수 성과를 공유·확산한 국내 최대 규모의 산학연 협력 행사다.





