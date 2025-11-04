"트럼프, 맥시코에 미군·CIA 투입해 마약조직 소탕 검토"

"초기 훈련 시작…최종 결정은 아직"

도널드 트럼프 미국 행정부가 멕시코에 미군과 정보요원을 투입해 마약 조직을 소탕하기 위한 세부 계획 수립에 착수했다고 미 NBC 뉴스가 3일(현지시간) 보도했다.

NBC 뉴스는 현직 미국 정부 관계자 2명과 전직 고위 관계자 2명을 인용해 이같이 밝혔다.

관계자들에 따르면 멕시코 내 지상 작전을 포함하는 잠재적 임무 관련 초기 단계 훈련이 이미 시작됐다. 그러나 아직 최종 결정이 내려지지 않았으며, 멕시코 파견이 임박한 것은 아니다.

이번 작전에 투입될 미군 병력 상당수는 합동특수작전사령부(JSOC) 소속으로, 이들은 이른바 '타이틀 50'에 따라 미국 정보당국의 지휘를 받게 된다. 중앙정보국(CIA) 요원들도 작전에 참여할 예정이다. 미국 법전(USC) '타이틀 50'에는 전쟁과 국방 중 정보당국과 관계된 비밀 작전에 관한 내용이 규정돼 있다. 이는 '타이틀 10'에 나오는 공개적 군사작전 관련 내용과는 구분된다.

NBC는 만약 멕시코 내 마약 조직들을 공격하기 위해 미군을 투입하는 작전이 실행된다면 트럼프 대통령의 서반구 마약 소탕 군사작전에 새로운 전선이 열리게 된다고 설명했다.

트럼프 행정부는 베네수엘라를 마약 소탕 작전의 중심에 두고 마약 운반선 의심 선박 공격에 집중해왔다. 과거 미국 행정부도 멕시코에 CIA와 군과 법집행기관 팀들을 조용히 보내 마약 조직과 싸우는 현지 경찰과 군부대를 지원해왔으나 직접 군사행동을 하지는 않았다.

전·현직 정부 관계자 네 명은 만약 계획 중인 작전이 최종 승인을 받더라도 트럼프 행정부는 이를 공개하지 않을 것이라고 전했다.

트럼프 행정부의 한 고위 관계자는 NBC 뉴스 기사에 대해 "트럼프 행정부는 마약 조직이 미국 시민들에게 가하는 위협에 대응하기 위해 정부 전체의 역량을 활용하는 데 전념하고 있다"고 말했다. CIA는 이 기사에 대한 논평을 거절했고 국방부는 백악관에 관련 내용을 문의하라고 했다.

전·현직 정부 관계자 네 명에 따르면 멕시코에 주둔하게 될 미군은 주로 드론을 이용해 마약 조직 구성원과 수장을 타격할 예정이다. 특수작전 부대가 사용하는 드론 중 일부는 효과적이고 안전하게 사용하려면 원격 조종사가 지상에 배치돼야 한다고 이들은 덧붙였다.

앞서 지난 4월 NBC 뉴스는 트럼프 행정부가 멕시코 내 마약 조직들에 드론 공격을 가하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 당시 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 "우리는 어떠한 형태의 개입이나 간섭도 거부한다. 이 점은 매우 명확히 해왔다. 멕시코는 조정하고 협력하긴 하지만 스스로를 종속시키지 않는다"고 말했다.

전·현직 정부 관계자들에 따르면 트럼프 행정부는 마약 조직을 상대로 한 새로운 작전에서 멕시코 정부와 협력을 선호하지만, 협력하지 않고 작전을 수행하는 방안도 배제하지 않았다. 트럼프 행정부는 이번 작전에서 멕시코에 얼마나 강경한 접근 방식을 취할지 아직 논의 중이다. 또 이번 작전은 베네수엘라에서의 작전과 달리 해당 국가 정부를 약화하려는 목적은 아니다.

셰인바움 대통령은 그간 미국의 마약 소탕 작전에 협조해왔다. 그는 전임 조 바이든 미 행정부 시절 CIA의 멕시코 영공 정찰비행을 확대토록 승인했으며 멕시코-미국 국경에 1만명의 병력을 배치하고 마약 조직 두목 55명을 미국 당국에 인계했다. 펜타닐 마약 압수 실적도 늘렸다. 그러나 트럼프 대통령은 멕시코 정부가 마약 조직들을 통제하지 못하고 있다는 의견을 공공연히 밝히고 있다.





